Niewiele na świecie jest zbrodni równie ohydnych co zamordowanie dziecka. Jednak gdy „lekarz” który dokonuje tego obrzydliwego czynu po wszystkim jeszcze bezcześci drobne zwłoki, głośno się przy tym śmiejąc to każdemu człowiekowi bez odchyleń w sferze etyczno-moralnej otwiera się przysłowiowy nóż w kieszeni.

Amerykański ksiądz udostępnił na swoim twitterze przerażające nagranie, które przesłał mu przyjaciel. Widać na nim jak dwóch zwyrodniałych „lekarzy” zabawia się drobnymi zwłokami dwójki abortowanych dzieci.

Ohydnej zabawie towarzyszą salwy śmiechu towarzyszącego im personelu. Obaj zwyrodnialcy trzymają ciałka dzieci niczym kukiełki i „beatboxując” udają, że martwe maleństwa bujają się w rytm muzyki. Nagranie jest tak szokujące, że naprawdę ciężko się o nim pisze, ponieważ normalnemu człowiekowi po obejrzeniu tego ręce same zaciskają się w pięści.

To wideo może jednak przynieść coś dobrego. Może pokazać poplecznikom aborcji, że mordowane istotki to nie są jakieś tam bezkształtne płody lecz prawdziwe dzieci. Może również ukazać światu prawdziwą naturę szpitalnych morderców, którzy zarabiają na zabijaniu najbardziej bezbronnych i niewinnych.

W USA walczą ostatnimi czasy ze sobą dwie skrajności – w niektórych stanach poplecznicy mordowania dzieci doprowadzili do tego, że aborcji można dokonać nawet do ostatniego dnia ciąży, a w innych zakazano aborcji zupełnie, nawet w przypadku gwałtu; jedyną otwartą furtką pozostało zagrożenie życia kobiety.

W Polsce jedynym ugrupowaniem oficjalnie sprzeciwiającym się aborcji, a w szczególności tzw. „aborcji eugenicznej” (od nazistowskiej eugeniki), czyli mordowaniu chorych dzieci, jest Konfederacja Korwin Korwin Braun Liroy Narodowcy.

This my friends is what EVIL looks like! Our own investigation into the abortion industry saw them playing catch with the babies in the hallway. Another investigation saw them playing "wishbone" with the aborted baby body parts.

Thank you to @TaylorRMarshall for the video link. pic.twitter.com/HVMuiJdPTI

— Fr. Frank Pavone 🇺🇸 (@frfrankpavone) June 5, 2019