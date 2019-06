Doda oszalała! Jednym zdjęciem pokazała swe prawdziwe oblicze [FOTO]

Trwa festiwal g*jowskiej dumy, w związku z czym wiele popularnych firm, ale też gwiazd wyraża swoje wsparcie dla sodomitów i społeczności LGBT. Do nich dołączyć postanowiła słynna królowa polskiego popu – Dorota „Doda” Rabczewska.

Trudno zrozumieć jak można być ze swej orientacji, która ma być wg środowisk LGBT wrodzona, i z którą rzekomo nie można nic zrobić. Trwa jednak czerwiec, czyli miesiąc „g*jowskiej dumy”.

W związku z tym wiele popularnych marek wyraziło swoje poparcie dla ruchów LGBTXBOX, także wśród celebrytów trwa akcja wsparcia dla ruchów domagających się przywilejów dla domagających się przywilejów dla mniejszości seksualnej.

Do tego grona dołączyła Doda, która jednym zdjęciem profilowym pokazała swe prawdziwe oblicze i udzieliła wsparcia LGBT. Oczywiście de facto ruchom tym nie chodzi o żadne równe prawa, ale uznanie kolejnych to dziwactw za normalność.

– Co teraz wszystkich nagle naszło na promowanie „tęczowych”? Za chwilę się okaże, że hetero „nie mają już prawa ani do miłości, ani do swoich związków, czy dzieci, bo zalewa nas fala uznania dla LGBT jako jedynie słusznej drogi” – pisze jedna z komentujących.