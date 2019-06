Jest znana z tego, że zadowoliła cały autobus Murzynów. Zapowiada przemianę i chodzenie do Kościoła [VIDEO]

Marta Linkiewicz to patostreamerka i doskonały przykład na to jak nie powinno się wychowywać córek. Stała się znana po tym jak pochwaliła się w sieci seksem grupowym z czarnoskórymi członkami zespołu Rae Sremmurd. „Z tym się j**łam, z tym się j**łam, a temu ci*gnęłam” – chwaliła się na YouTubie. Teraz jednak przeszła duchową przemianę.

Od tamtej patologicznej, niemoralnej przygody minęło już sporo czasu, a kariera „patusiary” nabrała tempa. Została tzw. „patoinfluencerką”, zawalczyła również na gali MMA z jedną z sióstr Godlewskich.

Kilkukrotnie udostępniała w internecie swoje roznegliżowane fotografie, i pomimo tego, że nie została obdarzona jakąś szczególną urodą, to zyskała tym sposobem całkiem sporą popularność.

Dojrzalsza Marta Linkiewicz

Od jakiegoś czasu można zaobserwować u Marty przemianę. Spoważniała, stała się trochę dojrzalsza. Choć nigdy tego nie przyznała, to może dotarło do niej co tak na prawdę do tej pory robiła i na czym oparła swoją karierę.

Przygotowując się do kolejnej walki w konwencji MMA wyznała fanom:

Nie piję alkoholu w ogóle, nie biorę też żadnych narkotyków. Poświęcam się w stu procentach gali i treningom

Swoim ostatnim wyznaniem zaszokowała swoich fanów bardziej, niż gdyby udostępniła kolejną nagą fotografię. Powiedziała:

„Pewnie założę rodzinę, będę mieć trójkę dzieci i będziemy chodzić do kościoła”

Cóż, pozostaje wierzyć w przemianę tej zagubionej dziewczyny. Choć już teraz można żałować jej dzieci, jeśli w przyszłości odnajdą to nagranie:

