Gwiazda TVN próbowała popełnić samobójstwo w zaawansowanej ciąży. Teraz wodzianka od Wojewódzkiego padła ofiarą przemocy domowej [FOTO]

Słynna Wodzianka z programu „Króla TVN”, Dominika Zasiewska, próbowała popełnić samobójstwo będąc w zaawansowanej ciąży. Teraz ujawnia, że była ofiarą przemocy domowej ze strony męża narkomana. Dowody przedstawia w mediach społecznościowych w postaci nagrania.

W programie Kuby Wojewódzkiego dała się poznać jako roznegliżowana i wiecznie uśmiechnięta wodzianka. W życiu poza show „Króla TVN” nie miała jednak zbyt wielu powodów do uśmiechu. Przez pewien czas romansowała z detektywem Krzysztofem Rutkowskim, a potem związała się z narkomanem i wpłynęło to na całe jej życie.

Dominika Zasiewska, bo o niej właśnie mowa, próbowała popełnić samobójstwo będąc w zaawansowanej ciąży. Teraz ujawnia na Instagramie, że padła ofiarą przemocy domowej ze strony biorącego narkotyki męża i ma na to mocne dowody.

Piotr, z którym w 2016 roku wzięła ślub zgotował jej prawdziwe piekło na ziemi. Młoda para spodziewała się w tamtym okresie dziecka.

„Jestem w 6tym miesiącu zagrożonej ciąży. Szczęśliwa jak cholera jasna, bo Piotrek wrócił. Oczywiście naćpany, pijany, prosto od Renaty Janczak. Swojej wieloletniej kochanki i wspólniczki w wyłudzaniu zwrotu VATu z firmy @orlexinvest. Przez 10 lat miał żonę i kochankę. Menopauza wiedziała o tym ze jest zameldowany i mieszka z inna kobieta, i Renatka-psychopatka o tym wiedziała ale chyba im było dobrze w takiej komitywie” – relacjonuje tamten straszny okres Dominika.

„W ciąży miałam tak silna nerwice, ze kiedy Piotrek zostawił mnie w dzień przed wigilią, w ciąży, przerażoną, samotną, nie mogłam zasnąć przez 12 dni. Tak. 12. Ukrywałam to jak tylko mogłam, ale podcięłam sobie żyły. Nie chciałam żyć. Teraz na pewno nie mam żadnych myśli samobójczych ale jedyne co mi zostało to mój mały Gucio. I dla niego jestem gotowa na wszystko” – podły narkoman za którego wyszła doprowadził do tego, że dziewczyna chciała się zabić.

Teraz wodzianka ujawnia, że jej partner stosował również przemoc domową. Udostępniła zdjęcia na którym pokazuje obitą twarz oraz wideo na którym widać Piotra zażywającego narkotyki.

Zdjęcie i wideo poniżej:

Źródło: Instagram, YouTube, Jastrząb Post