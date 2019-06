Tatuś troszczy się o podejrzanych. Już wiadomo dlaczego. Syn Bodnara podejrzany o napady [VIDEO]

Syn Rzecznika Praw Obywatelskich ma kłopoty z prawem – donosi TVP Info. Według stacji nastolatek miał dokonywać napadów rozbójniczych z użyciem noża.

Stacja informuje, że 14-letni syn Adama Bodnara podejrzewany jest o dokonanie co najmniej trzech napadów rozbójniczych. On i dwóch jego kolegów grożąc nożem rabowali swoim rówieśnikom i dzieciom młodszym od siebie pieniądze. Domagali się 10 – 20 złotych.

Według TVP Info są potwierdzone informacje o co najmniej trzech rozbójniczych napadach. Miało do nich dochodzić w pobliżu szkoły na warszawskim Mokotowie, do której chodził syn rzecznika Bodnara. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów, do wydziału dla nieletnich.

Przestępstwa zgłosili rodzice ograbianych i szantażowanych dzieci.

Sam Rzecznik Praw Obywatelskich Bodnar odmawia komentowania sprawy swojego syna.