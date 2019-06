LGBT nawołuje do zabójstw aktywistów walczących z pedofilią

– Obrońcy deprawacji coraz agresywniej protestują przeciwko inicjatywie ustawodawczej „stop pedofilii”, która ma zakazać wejścia do szkół tak zwanym seksedukatorom. Szczególnie aktywni są działacze stojący za stroną stopbzdurom.pl Wcześniej w swoich postach wielokrotnie używali oni słowa „dzbany” w odniesieniu do osób zbierających podpisy pod projektem „stop pedofilii” – czytamy na stoppedofilii.pl.

– Teraz pod jednym z wydarzeń napisali tekst wzywający do mordowania tych osób. Drukowanymi literami piszą: „DZBANY DO WORA, WÓR DO JEZIORA” – zaznaczono.

Fundacja Pro zapowiedziała, że „złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury dot. możliwości popełnienia przestępstwa”. – Nie wolno ignorować jawnego nawoływania do zabójstw. Może się to tragicznie skończyć. Niedawno we Wrocławiu mężczyzna ugodził nożem księdza idącego na Mszę. Jak sam przyznał zrobił to z antykościelnych pobudek – przypominają obrońcy życia.

Prolajferzy zwracają też uwagę, że „można wnioskować, że są to również sprawcy aktów wandalizmu”. – Pod zdjęciem samochodu antypedofilskiego, na którym ktoś napisał „stop bzdurom” pojawił się post, sugerujący, że to administratorzy strony sami mogą być agresorami: Internauta: Dziękuję wam za to. Ich obecność na Paradzie była wstrząsająca i bardzo przykra. Stopbzdurom: Dzięki. Byłyśmy bardzo złe, że miasto pozwoliło na ich %$&* w takim jeszcze miejscu – informuje stoppedofilii.pl.

Administratorzy strony pochwalili również oblanie drzwi wejściowych do biura fundacji czerwoną farbą.

– Na Facebooku zamieścili zdjęcie z miejsca zdarzenia i napisali pod spodem: „Jesteśmy dumne z osób, które decydują się na obywatelskie nieposłuszeństwo. Są też inne środki, na które mogą zdecydować się mniej ryzykanckie osoby: można wydrukować ulotki i rozdawać je przed stoiskiem dzbanów (….)Wandalizm nie zawsze jest rozwiązaniem, ale na pewno jest dobrym początkiem.” Na stronie stopbzdurom.pl wypisano też porady dla osób chcących protestować przeciwko akcji „stop pedofilii”. Podano cztery sposoby i zachęca się do połączenia wszystkich. Jedną z nich jest metoda „na wandala” – czyli niszczenie sprzętu, którego używają osoby zbierające podpis – czytamy na stronie.

