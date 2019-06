Szkolna sekstaśma pogrążyła jurnego nauczyciela. Nagranie trafiło do sieci

W jednej z jeleniogórskich szkół doszło do skandalu. Jurny nauczyciel miał uprawiać seks w jednym z gabinetów szkoły, w której pracuje. A wszystko to w zasięgu kamery. Nagranie trafiło do sieci, a jedna z jego kopii trafiła też do uczniów.

Co prawda film został usunięty, ale wiadomo – w Internecie nic nie ginie. Materiał został skopiowany i podawany dalej oraz ponownie wrzucany do sieci. Jedna z kopii trafiła już do uczniów szkoły, w której pracuje jurny nauczyciel.

„Gazeta Wrocławska” informuje, że sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Chodzi o utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby.

– Z ustaleń wynika że do kontaktu intymnego doszło pomiędzy dwoma osobami dorosłymi. Nic nie wskazuje na to aby w jakikolwiek sposób w tą sytuację miały być zaangażowane osoby małoletnie – powiedział Tomasz Czułowski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

– Prowadzone postępowanie dotyczy przestępstwa utrwalenia i rozpowszechnienia wizerunku nagiej osoby. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat – dodał Czułowski.

Nauczyciel jednak też może mieć problemy. Władze miasta poinformowały o sprawie Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Trafiła ona już do rzecznika etyki zawodowej.

Źródło: se.pl