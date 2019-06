Szokująca historia! Cudem przeżył. Niedźwiedź brunatny złamał mu kręgosłup i trzymał miesiąc jako przekąskę na później [FOTO 18+]

Aleksander miał niesamowite szczęście. Niedźwiedź złamał go kręgosłup i zabrał do jamy, gdzie zachował go jako pokarm na później. Po miesiącu mężczyzna został uratowany.

Sytuacja miała miejsce w Rosji w regionie Tuwy, który jest ulubionym regionem Władimira Putina do spędzania wolnego czasu. Aleksander obecnie wygląda jak mumia. Niedźwiedź złamał mu kręgosłup i zaniósł do jamy, by w przyszłości go skonsumować.

Mężczyzna został jednak odnaleziony dzięki myśliwym, którzy używali psów do polowania. Odnaleziony mężczyzna wyglądał tragicznie. Szybko wezwano pomoc i zawieziono mężczyznę do szpitala.

Wówczas właśnie lekarze stwierdzili, że mężczyzna ma złamany kręgosłup w skutek walki z niedźwiedziem brunatnym. Jak opowiadał, bestia zachowała go najpewniej jako późniejszy posiłek. Nie chciała go zabijać, by mięso się nie zepsuło.

Internauci skojarzyli historię z filmem „Zjawa” (ang. Revenant) z Leonardem Di Caprio. Bohater filmu bowiem mierzył się z atakiem niedźwiedzia i przeżył go.

Myśliwi podkreślają, ze odnalezienie Aleksandra zawdzięczają psom. Te zaczęły szczekać koło jednej z górek podczas polowania. Wlazły do jaskini i nie chciały z niej wyjść mimo wezwań.

Po wejściu zobaczyli ludzką mumię, przynajmniej tak im się wydawało. Aż nagle ta poruszyła się.

Mężczyzna nie pamięta swojego nazwiska ani wieku. Pamięta jedynie imię. Lekarze nie wiedzą, jakim cudem mężczyzna przeżył nie tylko tak rozległe obrażenia, ale i czas bez pokarmu czy wody. Z lekarzami nie używał lokalnego języka Tuvan, ale rosyjskiego.

Źródło: dailymail.co.uk