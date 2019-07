80 procent polskich studentów ma styczność z pornografią. Ci którzy sięgnęli po nią za wcześnie mają problemy w związkach. Co na to specjaliści od seks-edukacji dzieci?

Nawet 80 procent polskich studentów ma kontakt z pornografią, a codziennie korzysta z niej aż 11 procent. 15 procent uważa, że popadło w uzależnienie od filmów porno. Tak wynika z badań ankietowych przeprowadzonych wśród niemal 6500 polskich studentów.

Takie wnioski na podstawie 6500 anonimowych ankiet wypełnionych na przełomie 2017 i 2018 wysnuli dr hab. Piotr Rzymski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu wraz z Aleksandrą Dianą Dwulit.

Ankietowanymi byli zarówno mężczyźni jak i kobiety.

„Wyniki badań nie zaskoczyły nas. Pornografia jest przecież bardzo łatwo dostępna, praktycznie z każdego urządzenia mobilnego”– wypowiedział się na temat wyników badań dr Rzymski.

Czym wcześniejszy kontakt z pornografią tym większe problemy w życiu dorosłym

Konkluzje wynikające z przeprowadzonych badań powinny zastanowić lewicowych radykałów. Z ankiet wynika, że większość dzisiejszych studentów zetknęła się z pornografią mając ok. 14 lat.

Osoby, które zetknęły się z materiałami dla dorosłych wcześniej, dzisiaj mają problemy w związkach.

„Zaobserwowaliśmy, że grupa ta w porównaniu do grupy, która miała pierwszy kontakt z pornografią w wieku powyżej 16 roku życia, zdecydowanie częściej wskazywała na problemy związane z czerpaniem satysfakcji w życiu w związku partnerskim, w którym są – jak również na niższą satysfakcję seksualną. Postrzegały też siebie zdecydowanie częściej jako osoby uzależnione od pornografii”

Jak to się ma do, niby tak świetnych, praktyk uświadamiania dzieci już w wieku przedszkolnym, które do polskich szkół chcą wprowadzić lewicowi ekstremiści? Według tych badań zepchną oni dzieci w odmęty uzależnienia i późniejszych problemów związkowych.

Co najmniej raz w tygodniu. Dotyczy to również dzieci.

75 proc. mężczyzn i 20 proc. kobiet w wieku od 18 do 30 lat ogląda pornografię przynajmniej raz w tygodniu. Dotyczy to również dzieci poniżej 18 roku życia – aż 93 proc. chłopców i 62 proc. dziewcząt miało styczność z tego typu materiałami.

Aż 8 proc. spośród osób w wieku 15-30 lat doświadcza poczucia utraty kontroli nad częstotliwością i miejscem korzystania z pornografii.

Badania ukazują prawdziwy, zdeprawowany obraz dzisiejszego społeczeństwa. Jak mogliśmy do tego dopuścić?

Źródło: PAP