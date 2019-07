28-letnia nauczycielka uprawiała seks z 13-letnim uczniem. Została skazana na 20 lat więzienia, lecz nie pójdzie siedzieć [VIDEO]

Brittany Zamora to młoda, 28-letnia nauczycielka w jednym z gimnazjów w Arizonie. Kobieta jest zamężna, co nie przeszkodziło jej w zdradzeniu męża z… dzieckiem. Kobieta została właśnie zatrzymana za uprawianie seksu z 13-letnim uczniem. Zrobili to w szkolnej klasie.

To już kolejna tego typu sprawa. Ostatnimi czasy Stany Zjednoczone zalała prawdziwa fala romansów nauczycielek z uczniami.

28-letnia Brittany Zamora została aresztowana po tym, jak rodzina ofiary zgłosiła sprawę na policję. Macocha 13-latka odkryła w jego telefonie wiadomości o charakterze erotyczny przysłane przez nauczycielkę. – Gdybym mogła zrezygnować z pracy i uprawiać z tobą seks przez cały dzień, zrobiłabym to – pisała do chłopca kobieta.

Nauczycielka-pedofil i 13-latek uprawiali seks na tyłach klasy, podczas gdy reszta uczniów oglądała film edukacyjny, a jeden z nich stał przy drzwiach pilnując czy nikt nie idzie.

Szokujące w całej sprawie jest to, że wymiar sprawiedliwości podszedł do niej zupełnie inaczej niż w przypadku gdy oskarżony jest mężczyzna-pedofil.

Nauczycielkę potraktowano wyjątkowo łagodnie. Została co prawda skazana na 20 lat ale nie odsiedzi ani dni bo wyrok jest w zawieszeniu.

– To nie odbywało się pomiędzy Zamorą a dzieckiem, a między Zamorą a nastolatkiem – powiedziała dziennikarzom Belen Olmeda Guerra.

Obrona sugerowała, że chłopiec nie był w całej sytuacji bez winy. Przypomnijmy, że kobieta uprawiała z nim seks na oczach całej klasy, angażując innych uczniów w ukrywanie procederu.

– Żyłam szanując i starając się przestrzegać każdego prawa. Nie jestem zagrożeniem dla społeczeństwa – udało się Zamorze przekonać sędziego i ławę przysięgłych.

W tym miejscu rodzi się pytanie gdzie w tej sytuacji są feministki? Przecież bardzo wyraźnie zdyskryminowano kobietę nie przyznając jej wyroku, który jej się należał.

Źródło: Wprost, YouTube