Bezwzględna kara za seks z uczniem. W USA nie ma litości dla pedofilów

Nauczycielka Brittany Zamora została w piątek skazana na najniższy wymiar kary – 20 lat więzienia za wielokrotny seks z 13-letnim chłopcem, jednym ze swoich uczniów.

Była już nauczycielka przyznała się do zarzucanych jej czynów – aktów seksualnych z nieletnim, usiłowania molestowania i nieobyczajnych czynów w miejscu publicznym.

Zamora ponadto została oskarżona, że namówiła młodszego, 11-letniego kolegę swojej ofiary, do obserwowania stosunku seksualnego.

Nauczyciel-pedofil w sądzie przyjęła strategię obrony polegająca na posypywaniu głowy popiołem i jednoczesnym minimalizowaniu zakresu przestępstwa.

„Jestem dobrym człowiekiem, popełniłam błąd i żałuję go. Staram się żyć zgodnie z prawe, przestrzegać przepisów. Nie jestem zagrożeniem dla społeczeństwa” – przekonywała.

W ramach tej strategii przeprosiła obu chłopców i ich bliskich za wyrządzone im krzywdy. Powiedziała, że chce udać się na terapię, a w więzieniu uzyskać nowe wykształcenie, by po wyjściu na wolność podjąć nowy zawód. Wspierała ją matka, która mówiła, że jej córka nie jest potworem i była porzucona przez ojca.

Przestępstwo Zamory zostało odkryte, dzięki nowoczesnej technologii. Aplikacja monitorująca jego telefon komórkowy wykryła, że w wiadomościach chłopca coraz częściej pojawia się słowo „seks” i zaalarmowała o tym rodziców.

Rodzice chłopca znaleźli w jego telefonie nagie zdjęcia kobiety z adnotacją „Chcę cię codziennie, bez limitu” – pisała do 13-latka.

„Zamora wabiła chłopców, zdobywała ich zaufanie i wykorzystywała wyłącznie do tego, by spełnić swoje pragnienia seksualne. Używała swojej władzy, by ich molestować” – powiedziała matka młodszego z chłopców.

Z kolei matka chłopca napisała, że nienawidzi byłej nauczycielki, za to, co zrobiła jej dziecku.

Sąd zapewne przyjął za dobrą wiarę prawdziwą lub udawaną skruchę byłej nauczycielki i wymierzył jej najniższy wymiar kary, która i tak jest bardzo wysoki – 20 lat więzienia.

