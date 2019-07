Bulwersujące wyznanie Magdy Gessler. Gwiazda TVN zdradza sekret najlepszego seksu

Magda Gessler zdradziła swój największy sekret. Gwiazda TVN prowadzi swój autorski program „Sexy Kuchnia Magdy Gessler”. Tam przedstawia dania, które pomogą kochankom bić olimpijskie rekordy. Seks i kuchnia bardzo się ze sobą wiążą. Restauratorka zdradza swój sekret co zjeść by w nocy nie zmrużyć oka.

– Trzeba obserwować mężczyznę. Na pewno nie należy go przejadać. To znaczy, ani go zjadać do końca, ani dawać mu za dużo jeść. Dlaczego? Żeby nie był ociężały w seksie – fachowo ocenia Magda Gessler.

Potwierdza to seksuolog. Ludzie przejedzeni lub mający za dużo kilogramów, mogą mieć problemy łóżkowe.

– Tusza ma wpływ i na gospodarkę hormonalną czyli na produkcje poszczególnych hormonów jak i na kondycję fizyczną danej osoby. Zdecydowanie może się to przekładać również na zapotrzebowanie na seks – tłumaczy seksuolog Daniel Cysarz.

Co zatem jeść, aby w łóżku wypaść dobrze? – Proponuję caslerea, czyli szynkę w sosie z lubczyku. To danie nastroi wszystkich do pysznej miłości oraz da siłę i potencję na wieczór. Seks najlepiej smakuje, kiedy je się ryby oraz zielone rzeczy.

– Gorzej, kiedy jemy mięso, choć biały drób nie powinien zaszkodzić. Jako przyprawy polecam też takie afrodyzjaki jak: cynamon, imbir, tymianek i oregano – zdradziła swój sekret Gessler.

Źródło: Super Express