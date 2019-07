Wielkich premii w NBP ciąg dalszy! Prezes Adam Glapiński przyznał sobie gigantyczną nagrodę!

Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, przyznał sobie w 2018 roku ponad 500 tys. złotych nagród i premii – wynika z kontroli NIK.

Oprócz tego szef polskiego banku centralnego miesięcznie zarabia prawie 60 tys. zł – ustaliła Najwyższa Izba Kontroli.

Izba ujawniła, że w zeszłym roku szef NBP przyznał sobie dodatkowo półmilionową gratyfikację: 202.705 zł premii i 304.200 zł nagród. Razem z comiesięcznymi zarobkami na poziomie 60 tys. zł, Adam Glapiński pobierał miesięcznie nawet ok. 100 tys. zł. W świetle prawa nie ma się do czego przyczepić, ponieważ NIK stwierdza, że nagrody „przyznane zostały zgodnie z zasadami określonymi w uchwale zarządu NBP”.

To nie wszystko. Dodatkowo trzy najwyższe roczne wynagrodzenia brutto w NBP w 2018 r. uzyskały dyrektorki departamentów zaliczanych do wspierających działalność banku: Martyna Wojciechowska, zajmująca się komunikacją i promocją – 594,756 tys. zł, Dorota Szymanek, kierująca służbami prawnymi – 567,977 tys. zł i szefowa gabinetu prezesa, Kamila Sukiennik – 547, 996 tys. zł.

Łącznie NBP na pensje przeznaczył w ubiegłym roku 544 mln zł – o ok. 12 proc., czyli o 57 mln zł więcej niż w 2017 r. Główną pozycję stanowiły wynagrodzenia zasadnicze w wysokości 265,3 mln zł, premie wyniosły 104,5 mln zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 27,5 mln zł, a nagrody – 17,3 mln zł. Tak ukształtowana siatka płac spowodowała, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie ponad 10 tys. zł.

Kolejne nieprawidłowości wykryte przez NIK to wydatki na kancelarie prawne, które zajmowały się „prowadzeniem spraw i reprezentacją NBP i osób reprezentujących NBP przeciwko dziennikarzom, redaktorom naczelnym, redakcjom i wydawnictwom na etapie przedsądowym oraz w postępowaniach sądowych z zakresu żądania opublikowania sprostowań, naruszenia dóbr osobistych, zniesławienia w związku z materiałami prasowymi, które odnoszą się do NBP i osób reprezentujących NBP”. Cogents otrzymała za to 4,4 tys. zł. Po wybuchu afery z wynagrodzeniem szefowej komunikacji NBP wynajęto też Kancelarię Virion, która miała podobnym zakres obowiązków i zainkasowała 18,8 tys. zł.

Innymi nieprawidłowościami są m.in. ponad 144 tys. zł wydane na pokój zagadek, który miał umilać czas czekającym na zwiedzanie Centrum Pieniądza, a także brak oszczędności przy organizacji międzynarodowej konferencji przez NBP, która kosztowała przeszło 0,5 mln zł. Za pokaz kulinarny i lunchu NBP zapłacił firmie zewnętrznej 35,8 tys. zł, w tym za 30-minutowy pokaz kulinarny – 14,2 tys. zł, lunch – 18,5 tys. zł oraz za 42 książki – 3,15 tys. zł. Spośród 80 osób zgłoszonych na event, chęć uczestnictwa w pokazie zadeklarowało 25 osób. Brało w nim udział 27 osób, więc koszt pokazu i lunchu na jednego uczestnika wyniósł 1,3 tys. zł – informuje NIK.

NBP nie zaoszczędził też na działającej w centrali kawiarni. Wynagrodzenie netto dla niej miało wynieść 750 tys. zł, ostatecznie wyniosło 853 tys. zł. Bank wydał jednocześnie ponad 30 tys. na własne ekspresy do kawy i ponad 60 tys. na ich serwisowanie.

