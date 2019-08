Taśmy Konfederacji? Robert Winnicki stanowczo odpowiada: Bzdury!

Paweł Tanajno poinformował o uruchomieniu portalu polskienagrania.org. Mają na nim pojawić się „taśmy Konfederacji” z udziałem Janusza Korwin-Mikkego, Roberta Winnickiego i Michała Wawra. Poseł Robert Winnicki i Michał Wawer stanowczo zaprzeczyli, by na nagraniach mogło być cokolwiek kompromitującego.

– Słyszałem o tym już z kilku źródeł. Dwie osoby podobno już odsłuchały już te nagrania. Rzekomo koalicjanci rozmawiają o tym jak transferować kasę z subwencji na prywatne konta – przekonywał na Facebooku Paweł Tanajno, który jako pierwszy poinformował o stronie polskienagrania.org, na których mają pojawić się „taśmy Konfederacji”.

Obiektem ataku – według zapowiedzi na stronie – mają paść Robert Winnicki, Michał Wawer i Janusz Korwin-Mikke. Dwaj pierwsi zaprzeczyli doniesieniom Tanajno.

– Bzdury. Nie mam nic do ukrycia. Jeśli ktokolwiek, cokolwiek, kiedykolwiek nagrał to oczywiście może próbować robić jakieś zbitki, ale to jednak pachnie kabaretem – stwierdził poseł Robert Winnicki.

– A co do nagrywania – w świecie tak nasyconym elektroniką każdy może być nagrywany w dowolnym miejscu i sytuacji – dodał Winnicki.

Michał Wawer z kolei, który również ma znajdować się na „taśmach Konfederacji” zauważa, że informacje o rzekomych wałach finansowych są kolportowane „nieprzypadkowo we wrażliwym politycznie momencie”.

– Jakby nam zależało na kasie, to ja bym przez ostatnie 4 lata siedział w swojej kancelarii, a Robert w klubie PiS – zauważył Wawer.

