Trwa awantura polityczna. Mariusz Kolonko: „Panie Kukiz – przywołuję pana do porządku, proszę trzymać się ustaleń. Inaczej usunięcie”

– Panie Pawle Kukiz – przywołuje Pana do porządku. Proszę trzymać się planu i ustaleń porozumienia, które osiągnęliśmy we Wrocławiu, w którym połączyliśmy ręce jako nowa partia polityczna #R Revolution otwarta na wszystkich tych, którzy chcą bogatej, silnej i dumnej Polski – czytamy w komunikacie otwartym Mariusza Kolonko do Pawła Kukiza.

Mariusz „Max” Kolonko publicznie beszta Pawła Kukiza. Chce, by lider Kukiz’15 „trzymał się planu i ustaleń” osiągniętych z Kolonko.

– Bierność przywódcy była zawsze pożywką dla spekulacji antypolskich mediów i knowań nieudolnych polityków, którzy wykorzystują teraz Pana niezdecydowanie, by znów szarpać sukmaną Rzeczpospolitej dla własnych korzyści. To Pana nieracjonalna bierność powoduje, że politycy – tak jak przed wyborczym biegiem po półmilionowe pensje Unijne – znów szukają kuriozalnych połączeń ‘koalicyjnych’ do katapultowania się na stołki tym razem do parlamentu polskiego, obdzielają się już ‘jedynkami” i używają mojego nazwiska i partii #R REVOLUTION do szukania karkołomnych i krótkotrwałych układów politycznych, które przeczą zasadom grawitacji sceny politycznej w Polsce – napisał Kolonko.

– Jest tylko jedna droga do porozumienia polskich patriotów, którą przedstawiłem Panu na spotkaniu w gmachu Sejmu w Polsce i zreasumowałem w Orędziu o Stanie #R . Tą drogą jest Rewolucja #R do której Pan zgodził się przystąpić i sygnował uściskiem ręki na rancho we Wrocławiu. Dla mnie, jak dla wszystkich ludzi honoru, taki męski ‘handshake’ jest pieczęcią naczelnej zasady naszej Rewolucji #R. Tą zasadą – jak powiedziałem w Orędziu #R : jest LOJALNOSC – “ lojalność przede wszystkim wobec Narodu, potem nas samych i idei, która nas stworzyła. Każdy, kto złamie tę zasadę zostanie usunięty z #R REVOLUTION” – zagroził Mariusz Kolonko.

– Do przestrzegania tej zasady niniejszym Pana przywołuję – dodał.

– Czy @maxkolonko uda się przywołać @pkukiz do porządku? – spytał broniący niedawno marszałka Marka Kuchcińskiego poseł Marek Jakubiak.

Źródło: r-us.com