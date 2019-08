„Buduj wizerunek z Kamilem Durczokiem”. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wciąż promuje szkolenia skompromitowanego celebryty

To doprawdy niewiarygodne. Mimo że wizerunek dziennikarza-celebryty jest już doszczętnie zszargany, a za ostatni wybryk grozi mu do 12 lat więzienia, to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wciąż oferuje swoim klientom usługę szkoleniową „Budowanie wizerunku z Kamilem Durczokiem”.

Wracający z urlopu nad morzem Durczok przejechał pijany około 400 kilometrów, by w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego na A1 rozbić swoje BMW. Do zdarzenia doszło w piątek 26 lipca. Jak relacjonowali świadkowie, wysiadając z auta kompletnie się zataczał. Wydmuchał 2,6 promila.

Szczęście w nieszczęściu, że nikomu nic się nie stało. Durczok rozwalił „tylko” słupki na autostradzie. Jeden z nich uderzył w jadący z naprzeciwka pojazd, ale nie wyrządził większych szkód.

Durczok zeznania złożył dopiero, gdy całkowicie wytrzeźwiał, czyli po dwóch dniach. Prokuratura postawiła mu dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, którego dopuściła się osoba będąca w stanie nietrzeźwości. Grozi za to kara od 9 miesięcy do 12 lat więzienia. Drugi to kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Durczok przyznał się jedynie do drugiego zarzutu. Prokuratura wnioskowała o tymczasowy areszt dla oskarżonego, ale sąd nie przychylił się do wniosku. Zgodził się na wyjście Durczoka z aresztu po wpłaceniu 15 tys. zł poręczenia. Prokuratura złożyła już zażalenie na tę decyzję.

Budowa wizerunku z Kamilem Durczokiem

Na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości widnieje ogłoszenie dotyczące usługi szkoleniowej „Budowanie wizerunku z Kamilem Durczokiem”. Celebryta ma najwyraźniej o sobie bardzo wysokie mniemanie, gdyż już pomijając nawet jego najnowszy wybryk, oferował case study „jak zostałem dziennikarzem najbardziej godnym zaufania”.

To jednak nie koniec ciekawych tematów, które na szkoleniu podejmuje Durczok. Uczy na własnym przykładzie, „jak radził sobie z hejtem po artykule WPROST” (tygodnik ujawnił, że Durczok molestował seksualnie podwładne w TVN-ie, stacja po wewnętrznym śledztwie potwierdziła zarzuty i Durczoka zwolniła) oraz „jak opanował kryzys wizerunkowy”.

Chętnym Durczok pokaże również historię powstania portalu SILESION. Zorganizuje ćwiczenia, które pozwolą na budowanie własnych mediów w sieci. Nie wspomina jednak, że ten portal został już zamknięty z powodu nierentowności.

Ponadto uczestnikom szkolenia gwarantuje się: „rezultaty, które osiągniesz po tym szkoleniu mają charakter trwały, który przekłada się na sukces zarówno w karierze zawodowej, jak i osiągnięciu satysfakcji w życiu osobistym”.

No dobrze, a ile trzeba za szkolenie z wizerunku zapłacić gościowi, który doszczętnie zszargał swój wizerunek? Jedynie 8487 złotych. Chętni mogą się ubiegać o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.

Szkolenia organizuje firma z Katowic Heksagon Sp. z o.o. – Błąd popełniony przez Pana Kamila nie zmienia naszych relacji z nim. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy. Pan Kamil budował swój wizerunek wiele lat i jest ekspertem w tym temacie. Jeden błąd nie może przekreślić dorobku całego życia. Wierzymy, że wyjdzie z tego mocniejszy i bogatszy o nowe doświadczenia w odbudowywaniu swojego wizerunku – mówi dla „Faktu” Magdalena Balcerzak, prezes zarządu spółki.

My ze swojej strony proponujemy rozszerzenie oferty warsztatów o temat „Jak poradziłem sobie z hejtem po rozbiciu BMW”. Nie spodziewamy się oczywiście refleksji nad własnym zachowaniem, jak choćby po ujawnionych przez WPROST rewelacjach, ale odwracanie kota ogonem i wytaczanie grubych dział przeciwko wszystkim, którzy ośmielą się mieć nieprzychylne zdanie o „dokonaniach” Durczoka, co natychmiast zostanie nazwane hejtem lub trollingiem.

Źródło: „Fakt”/nczas.com