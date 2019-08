Szok! Zabiła swoje córki, bo „stanęły na drodze jej życia seksualnego”

W styczniu 2018 roku 23-letnia Louise Porton udusiła swoją 3-letnią córeczkę Lexi. Dwa tygodnie później kobieta odebrała życie także 17-miesięcznej Scarlett. Jak ustaliła prokuratura, kobieta zabiła swoje dzieci, ponieważ… przeszkadzały jej w prowadzeniu rozwiązłego trybu życia.

Śledczy ustalili, że 23-latka zabiła swoje córeczki, ponieważ dziewczynki „stanęły na drodze jej życia seksualnego”.

Przeprowadzający sekcje zwłok lekarze orzekli, że dzieci „celowo pozbawiono oddechu”. Co więcej, na szyi 17-miesięcznej Scarlett odkryto krwiaki wskazujące na to, że była duszona. Zdaniem biegłych, należy wykluczyć naturalne przyczyny, które mogły doprowadzić do śmierci dzieci.

Prokurator Oliver Saxby zarzucił Porton, że zamordowała swoje dzieci, ponieważ „stały na drodze do tego, by mogła robić, co chce, kiedy chce i z kim chce”. Tezę tę ma potwierdzać fakt, że Lexi Porton dzień po śmierci pierwszego dziecka zaakceptowała 41 zaproszeń na portalu randkowym.

Co więcej, ustalono również, że kiedy starsza córka 23-latki trafiła do szpitala, jej matka miała umawiać się na seks za pieniądze z mężczyznami, których poznała w sieci. Sąd otrzymał także historię wyszukiwarki internetowej. Znajdują się tam m.in. hasła „dlaczego moja 3-latka przestała oddychać”, „czy można umrzeć, gdy zatka się nos i zalepi usta taśmą”.

Oskarżona nie przyznaje się do winy. Kobieta utrzymuje, że nie ma pojęcia, dlaczego jej córki zmarły.

Źródło: Sky News