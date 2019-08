Internet jest bezlitosny. Maria Sadowska cierpi za ojca pedofila

Internetowi komentatorzy nigdy nie mają litości, dobitnie przekonuje się o tym Maria Sadowska. Piosenkarka od momentu wybuchu pedofilskiej afery z jej ojcem Krzysztofem, jest atakowana ogromną falą nienawiści.

„- Jestem przerażony myślą, co musi dziś czuć rodzina, bliscy i znajomi pana Krzysztofa, ale nie mam wyjście, nie mogę tego ukryć, to obiecałem i czytelnikom, i ofiarom. Krzysztof Sadowski zniszczył życie wielu utalentowanym ludziom, wielu innym próbował. Po zebraniu materiał skieruję doniesienie do prokuratury” – pisał Mariusz Zielke, dziennikarz który opublikował prawdę o kulisach programu „Tęczowy Music Box”.

Odkąd oskarżenia o pedofilię ujrzały światło dzienne, zaczął się prawdziwy dramat Marii Sadowskiej. Internauci niemal natychmiast zasypali ją tysiącami komentarzy, wypominając wszystkie okrucieństwa jej ojca.

– Nie wstyd ci za ojca? Wiedziałaś, co twój ojciec robił? Tatuś męsko grał z dziećmi – czytamy w komentarzach.

Trzeba przyznać, że w tym wypadku internauci znaleźli sobie nowy cel do bardzo brutalnych ataków. Nie ma bowiem żadnych przesłanek, aby piosenkarka była świadoma tego co robił ojciec. Nikt o zdrowych zmysłach nie powinien nawet sugerować, że Krzysztof Sadowski np. w trakcie jedzenia obiadu, opowiadał swojej rodzinie, co robił na telewizyjnym zapleczu.

Sprawa jest na tyle smutna, że najprawdopodobniej w najbliższym czasie Sadowska straci jakiekolwiek szanse współpracy reklamowej.

Dziennikarz i autor książek Mariusz Zielke napisał w poniedziałek na portalu Facebook post, że znany polski muzyk jazzowy Krzysztof Sadowski miał molestować i gwałcić dziewczynki występujące m.in. w programie „Tęczowy Music Box”, „Co jest grane?”, a także w zespole „Tęcza”.

„Ta sprawa jest bardzo bolesna dla całego środowiska, które w dużej części wiedziało i kryło pedofilię. Ofiary zasługują na współczucie i prawdę. Ich relacje są bardzo mocne. Relacji jest zbyt wiele, żeby były nieprawdziwe” – powiedział w rozmowie z PAP Zielke.

Według niego, jest wiele dowodów, że były prezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, zarządzający fundacjami Tęcza i Jazz Jamboree, współtwórca nadawanych w latach 90. w telewizji programów „Tęczowy Music Box”, „Co jest grane?”, ceniony pedagog i muzyk, jest pedofilem.

„To są niezwykle trudne sprawy, wychodzą zwykle po wielu latach, są przedawnione karnie, nie mam prawa żądać od nikogo przechodzenia przez tę traumę po raz drugi. W interesie społecznym jest jednak ujawnienie faktów, żeby chronić potencjalne ofiary” – stwierdził Zielke.

W środę Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że w lutym tego roku wszczęła śledztwo w sprawie zgwałcenia w latach 1997-1999 w Warszawie dwóch małoletnich pokrzywdzonych, które nie miały wtedy ukończonego 15. roku życia. Postępowanie zostało zainicjowane po zawiadomieniach dwóch kobiet. Treści zawiadomienia prokuratura nie ujawnia.

„Kobiety zostały przesłuchane przez sąd z udziałem biegłego psychologa. Śledztwo jest prowadzone w sprawie, czyli nie ma w tej chwili jeszcze nikt zarzutów” – przekazała Mirosława Chyr z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

„Są przesłuchiwane osoby, na które wskazują pokrzywdzone, czyli osoby, które też mogą być pokrzywdzonymi albo mogą mieć wiedzę, co się działo w dziecięcym zespole muzycznym w latach 90. poprzedniego wieku i produkcjach telewizyjnych, w których ten zespół brał udział” – poinformowała Chyr.

Sam muzyk nie został jeszcze przesłuchany. Prokuratura po zgromadzeniu zeznań świadków i opinii psychologicznych podejmie decyzję, czy przedstawi w tej sprawie zarzuty.

Źródło: WP.pl / NCzas.com