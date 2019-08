W SLD już żrą się o miejsca na listach! Kwiatkowski, kumpel Czarzastego wygryzł Marka Joppa i wylądował na „1” w Toruniu

Robert Kwiatkowski nie powinien być liderem listy Lewicy w okręgu nr 5 – powiedział PAP Marek Jopp, działacz SLD z Torunia, którego wojewódzkie struktury partii kilka dni temu rekomendowały na „jedynkę” w tym okręgu. On nie ma związków z naszym regionem – dodał lokalny polityk.

W niedzielę Lewica ogłosiła „jedynki” w wyborach do Sejmu. W Toruniu (okręg nr 5) listę komitetu ma otwierać Robert Kwiatkowski – były prezes TVP. Kilka dni temu kujawsko-pomorska Rada Wojewódzka SLD rekomendowała na to miejsce radnego miasta Chełmża – Marka Joppa, do niedawna szefa toruńskich struktur partii.

– Co tu komentować? To zła decyzja. Ten pan nie powinien być liderem naszej listy – podkreślił w rozmowie z PAP Jopp. Już wcześniej za pośrednictwem portali społecznościowych informował, że lokalne struktury SLD nie zgadzają się na kandydaturę forsowaną przez stowarzyszenie Ordynacka – Kwiatkowskiego.

– Uważam, że projekt Lewica jest dobry i zachęcam do głosowania na nią – niekoniecznie na lidera – dodał Jopp. Pytany o związki Kwiatkowskiego z regionem przyznał, że są one „żadne”.

Powiedział, że w zaistniałem sytuacji nie będzie on kandydował z listy Lewicy do Sejmu w jesiennych wyborach.

Rzeczniczka prasowa SLD Anna-Maria Żukowska powiedziała PAP, że nie będzie komentowała wypowiedzi Marka Joppa w tej sprawie.

Kwiatkowski urodził się w Przemyślu. W latach 1998-2004 był prezesem TVP. Jest kolegą Czarzastego ze stowarzyszenia Ordynacka.