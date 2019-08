Ks. Isakowicz-Zaleski wprost o LGBT w Kościele. „Tu działa homoseksualna mafia! Omijane są wszystkie procedury papieskie!”

Przełożeni Łukasza Kachnowicza mieli absolutny obowiązek przestrzegać zakazu papieża! Nie wiem, czy ojcowie duchowni tak mu powiedzieli, że może jako gej iść do kapłaństwa. Gdyby jednak okazało się to prawdą, to oczywiście złamali procedury papieskie – mówi otwarcie ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny wprost stwierdza, że homoseksualizm jest obecnie jednym z największych problemów Kościoła.

Duchowny zauważa, że w polski kościół jest przesiąknięty przez lobby homoseksualne, które kompletnie nic nie robi sobie z zakazów Papieża Franciszka, które mówią wprost o przyjmowaniu kleryków.

– Niektórzy księża biskupi publicznie mówili, że takiego homolobby nie ma w ogóle. Między innymi jedną z osób, która bardzo źle przyjęła te opinie, był ówczesny Sekretarz Episkopatu Polski, a obecny arcybiskup gnieźnieński i Prymas Polski Wojciech Polak, który wyraźnie mówił, że nic takiego nie ma. No to dzisiaj, po sześciu latach, jednak musimy do tej sprawy wrócić i powiedzieć, że jednak to homolobby jest. To znaczy: są osoby w Kościele (także na wysokich stanowiskach), które tworzą „furtki” do tego, żeby nie tylko przyjmować homoseksualnych kleryków, ale równocześnie omijać wszystkie procedury papieskie w tym zakresie – komentował ks. Isakowicz-Zaleski w rozmowie z portalem Fronda.pl

– Biskup jest homoseksualistą. On mianuje rektora Seminarium, który ma podobne skłonności. I ten rektor – za cichą zgodą właśnie swojego przełożonego – przyjmuje kleryków [homoseksualistów]. Wprowadza więc – można to nazwać – „konia trojańskiego” do danej diecezji. Ale już mieliśmy taki przypadek niedawno, z diecezją sosnowiecką, gdzie wybuchł skandal na tle homoseksualnym, dotyczący rektora tego Seminarium. Seminarium de facto zostało zlikwidowane, bo zostało przeniesione do Częstochowy, i wcielone do tamtejszego Seminarium. I nikt nie wyciągnął żadnych konsekwencji. Dalej ta sprawa jest niewyjaśniona. A skutek jest taki, że już drugi rok nie ma żadnych powołań do diecezji sosnowieckiej. I myślę, że to przede wszystkim pokazuje, jak wielką tragedią, jest tolerowanie tych sytuacji – dodał.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski w sposób dla wielu szokujący stwierdza wprost, w Kościele istnieje prawdziwa mafia homoseksualna.

– Dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest taka mafia, która jest bardzo zwarta w swoich szeregach, która promuje kolejne osoby, i dzięki której niektórzy robią zawrotne kariery. Ale takie przypadki już mieliśmy! Choćby z byłym księdzem Krzysztofem Charamsą, który już jako kleryk na drugim roku pojechał do Rzymu. Tam zrobił błyskawiczną karierę. A więc ktoś go promował, ktoś mu pomagał, ktoś mu „przecierał te wszystkie ścieżki”. No i później ogłosił się gejem. Co więcej, pracował w Kongregacji Doktryny Wiary, czyli w tej jednej z najważniejszych kongregacji. No, jakim cudem, człowiek z takimi skłonnościami mógł się tam znaleźć? Musiał mieć wsparcie innych! I dzisiaj trzeba by to wszystko prześledzić: jak to się wszystko działo – przyznał ks. Isakowicz-Zaleski.

Źródło: Fronda.pl / NCzas.com