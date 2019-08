Istna komedia! Godek dołącza do Liroya. Poseł przypomina o projekcie chroniącym życie dzieci, choć głosował przeciwko

Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami Macieja Maciejowskiego (Skuteczni) na antenie wRealu24, Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina dołączyła do Skutecznych Piotra Liroy-Marca. To już kolejne środowisko, które w wyborach do Parlamentu Europejskiego startowało w ramach Konfederacji, a obecnie tworzy nowy komitet.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej obwieszczono światu dołączenie Kai Godek do Skutecznych. Przypomnijmy, że liderka Fundacji Życie i Rodzina odchodząc z Konfederacji mówiła między innymi o tym, że koalicja propolska przestała bronić życia dzieci nienarodzonych.

– Skuteczni (dop. red.) to jedyna siła polityczna obecnie w Polsce, w której dostaliśmy gwarancję głoszenia naszych postulatów, który nie będzie cenzurowany zarówno w kampanii społecznej i później w Sejmie – przekonywała Kaja Godek.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Kaja Godek w ciągu tej kadencji Sejmu przyniosła projekt ustawy, pod którym podpisało się ponad milion osób. Wówczas trzej posłowie zrzeszeni obecnie w kole Konfederacji, czyli Jakub Kulesza, Jacek Wilk i Robert Winnicki poparli projekt Godek, z kolei Liroy był przeciwny.

Jak jednak widać teraz to Skuteczni mają być rzekomo bardziej pro-life. – Otrzymaliśmy również gwarancję, że po wejściu do parlamentu nie będziemy mieli przeszkód ze strony naszych partnerów, aby realizować cele, które przed nami stoją – mówiła liderka Fundacji ŻiR.

Liroy przypomniał projekt, pod którym podpisał się milion obywateli, a przeciwko któremu wówczas zagłosował. – Nie ma naszej zgody na to, że grupa obywateli składa milion podpisów i się ich ignoruje – grzmiał dzisiaj Liroy-Marzec.

Być może lider Skutecznych, niczym Jarosław Gowin, głosował – akurat – przeciwko, ale się nie cieszył. „Liroy ogłasza, że Godek idzie ze Skutecznymi i powołuje się na MILION osób, które podpisało projekt ustawy za życiem. Tak, ten sam projekt, przeciwko któremu głosował jakiś czas temu. Przypominam, że Godek opuściła Konfederację, bo ta miała nie być wystarczająco pro-life. Komedia” – komentuje redaktor nczas.com, Radosław Piwowarczyk.