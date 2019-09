Młody polski raper ujawnia, że jest homoseksualistą. Uważa też, że s*ki i szm*ty to wartościowe kobiety [VIDEO]

Koza to młody „raper”, który do tej pory nie odniósł żadnego sukcesu, poza tym, że zdobył małą grupkę fanów – głównie studentów „Gender Studies” i licealistów, którzy na siłę próbują być „edgy”. Udzielił ostatnio wywiadu, w którym zaatakował innego rapera zarzucając mu seksizm. Niedawno na YouTubie pojawiło się nagranie na którym widać jak kopie fana. Prawdopodobnie jest gejem.

Koza w udzielanym niedawni wywiadzie zaatakował jednego z najpopularniejszych obecnie raperów – Białasa. Młody „muzyk” zarzucił Boałasowi seksizm, szczególnie w kawałkach w których ten naśmiewa się z „łatwych” kobiet chodzących do łóżka z mężczyznami w markowych ubraniach.

– Jeżeli dana kobieta ma ochotę uprawiać seks z jakimś typem tylko dlatego, że nosi pasek Gucci, to jemu nic do tego. Potem chłopaki na imprezach, którzy go słuchają zachowują się dokładnie w ten sposób. Kategoryzują sobie kobiety na te, które należy szanować i na szmaty, które należy j*bać. I to jest złe i obleśne – powiedział Koza.

Mimo, to sam dalej zamierza używać w swoich kawałkach takich słów jak „s*ka” czy „szm*ta” uważając, że słowa te charakteryzują godną naśladownictwa postawę wśród kobiet, i powinny stracić swój pejoratywny wydźwięk.

– Nie odchodzę od konwencji i mówienia słowa „suko” albo „szmato”. Chodzi o to, żeby wziąć te pojęcia i odwrócić ich wartość na pozytywną. Suka jest emancypowaną kobietą, która pozwala sobie na wolność seksualną, a nie typiarą, którą trzeba wytrzeć podłogę. To jest coś, co powinniśmy moim zdaniem przyjąć jako fakt. – pokrętnie tłumaczy „artysta”.

– To jest szowinistyczny świat białych, bogatych mężczyzn, którzy rządzą naszą rzeczywistością. – dodaje chłopak, który w weku 19 lat na pewno zdążył już poznać jakiż okrutny jest ten świat.

Koza prawdopodobnie gdzieś w Internecie opublikował materiał ze swoim „coming outem” jednak jest na tyle niepopularny, że wiele osób go pominęło. Musiało go to bardzo rozsierdzić i jak typowe roszczeniowe dziecko ze stolicy sam napisał do redakcji „GlamRapu”, aby napisali artykuł o jego orientacji. Redaktorzy zrobili to, jednocześnie informując czytelników, że Koza sam się do nich zwrócił przez co wyszedł na – jak to mówi młodzież – „atencjusza”.

Środowisko hiphopowe odpowiada: „Rap no homo”

Inny raper Kacper HTA napisał w swoich mediach społecznościowych „rap no homo” odnośnie całej afery z młodym Kozą.

Później dodał jeszcze jeden wpis: – Wyobrażacie sobie rapera, z którym się ktoś beefuje (ma konflikt przyp. red.) i w trakcie kłótni mówisz mu „ch*j ci w morde”, a on odpowiada „dobra”?

Jak widać Koza nie ma co liczyć na ciepłe przyjęcie środowiska rapowego, ale też nigdy tak naprawdę nie był jego częścią. Jego „muzyka” bardziej niż rap przypomina arytmiczne krzyki chłopca przed mutacją do podkładów muzycznych.

Koza atakuje fana na koncercie

W Internecie pojawiło się nagranie na którym widać jak młody raper atakuje na koncercie fana. Wcześniej krzyczy coś na tłum pod sceną wyraźnie rozemocjonowanym głosem.

