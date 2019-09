Frans Timmermans uważa, że „islamiści detonują bomby, bo są dyskryminowani”

KE na swojej stronie internetowej opublikowała przesłanie Fransa Timmermansa do muzułmanów z okazji Islamskiego Nowego Roku. Wiceprzewodniczący uważa, że „jesteśmy teraz świadkami ohydnych ataków na muzułmanów w Europie i na całym świecie”, a „islamiści detonują bomby, bo są dyskryminowani”.

Lewicowi radykałowie są w stanie przypisywać prawicy odpowiedzialność za całe zło tego świata. Ich urojone problemy, które w rzeczywistości wynikają z biologii jak np. podział na płcie, jest według nich spadkiem po patriarchacie zaprowadzonym w Europie i na świecie przez białych prawicowych mężczyzn.

Zjawiska zupełnie naturalne i cykliczne jak zmiany klimatyczne są, w opinii lewicowców, wywoływane przez człowieka, ale nie takiego Hindusa czy Chińczyka, którzy produkują największą część światowych zanieczyszczeń, tylko przez Europejczyków. No, a konkretnie to przez tych złych prawicowych białych mężczyzn.

Jeśli konserwatyści są, jakby to powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, bardziej „egzotyczni” i rzeczywiście sieją spustoszenie, to jest to dla lewicowców akceptowalne. No bo przecież nie są to… tak, biali prawicowi mężczyźni.

Nawet jeśli dochodzi do zamachów, których sprawcami są zaproszeni do Europy przez lewicę „egzotyczni” goście, to i tak jest to wina prawicy. Franciscus Timmermans, który w ramach tzw. „fajnizmu” skraca swoje imię do „Frans”, uważa, że „ataki terrorystyczne przeprowadzane przez osoby wyznające islam są odpowiedzią na dyskryminację, której ta grupa doświadcza w UE”.

Jak widać jest to jakaś niezdrowa mania. Niestety chorują na nią ludzie, którzy mają duży wpływ na projektowanie naszej codzienności.

Źródło: Internetowa strona KE/Nasz Dziennik