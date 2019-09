Jeden pobił czterech! Agent nieruchomości rzucił się z pięściami na włamywaczy. Złodzieje dostali łupnia [VIDEO]

W Wielkiej Brytanii doszło do niecodziennej sytuacji. Agent nieruchomości w furii rzucił się na trzech włamywaczy, którzy chcieli splądrować mu dom. Zaskoczeni bandyci nie dali rady zdeterminowanemu mężczyźnie, wszytko zostało nagrane.

Jak podaje BBC News, Asif Ali właściciela domu, zorientował się, że dzieje się coś złego, gdy zauważył niespokojne zachowanie psów. Zobaczył zakapturzonego mężczyznę w kominiarce, który rzucił się na niego z pięściami.

Agent nieruchomości uchylił się przed ciosem i sam ruszył do kontrataku. Zadał serię ciosów, które zamroczyły bandytę. Wtedy do akcji weszło kolejnych dwóch bandytów, rzucili się na agenta nieruchomości z pięściami. Jednak Asif, stanął do nierównej walki.

– Nie wiedziałem, co robię. Adrenalina wzięła górą. Włączył się instynkt, nie mogłem wpuścić ich do swojego domu – mówi portalowi BBC News- Asif Ali.

Jak widzimy na nagraniu zdeterminowany obrońca domu wykorzystał małą przestrzeń i zaskoczenie. Wyraźnie widać, że 35-latek brał udział w niejednej bójce, bo ciosy zadawał celne i po porostu umie się bić. Stanął do nierównej walki z trzema bandytami i wygrał a jednemu z nich złamał nos.

Po zwycięskiej walce agentowi nieruchomości udało się wypchnąć wszystkich trzech napastników z domu. Tam jednak miał czekać czwarty napastnik.

– Nie bałem się, byłem po prostu wściekły. Ten drugi wyglądał, jakby chciał wejść po schodach na górę, a tam spała moja żona – relacjonuje dla BBC News Asif Ali.

Czwarty z napastników ruszył na niego z czymś, co jak opowiada mediom zaatakowany mężczyzna, wyglądało jak nóż. „Zabiję cię” powiedział 35-latkowi, który pobiegł do kuchni. I tu po raz kolejny,złodziej się zdziwił, bo zamiast strachu i podkulonego „ogona”, Asif Ali wziął duży kuchenny nóż i zaszarżował na bandytę.

W tym momencie wszyscy złodzieje stracili rezon i uciekli. Teraz nieustraszony agent nieruchomości opublikował nagranie z kamery domowego monitoringu, w celu identyfikację złodziei.

Mężczyzna oferuje 5 tys. funtów za informacje prowadzące schwytania tych bandytów.

Źródło: BBC News/ wp.pl