Przerażające! Nie żyje 3-latek, bo przeszkadzał matce w… seksie z kochankiem

Małżeńska zdrada doprowadziła do tragedii i nie chodzi tu o rozwód, ale o śmierć 3-letniego Jakuba. Chłopiec zapłacił życiem za seksualne podboje swojej matki.

Tragiczna w skutkach historia rozpoczęła się od sieciowego romansu Katarzyny F. 27-letnia kobieta, choć od kilku lat była zamężna, to poszukiwała rozrywek na boku. Pewnego dnia trafiła na Daniela B. 35-latek po kilku rozmowach zaprosił ją do siebie. Kobieta pod pretekstem wizyty w bydgoskim Centrum Onkologii, zabrała syna i wyruszyła na seksualne podboje.

Niestety dla Katarzyny i jej „wybranka”, chłopiec jakby przeczuwał coś złego. Zachowywał się bardzo głośno, czym uniemożliwiał „spokojne” współżycie kochanków.

– Po tym, jak kobieta weszła do jego mieszkania, jej dziecko było niespokojne. Płakało i krzyczało. Dlatego mężczyzna zawiózł kobietę do hotelu, gdzie spędziła dwie noce. Dziecku dwukrotnie podano coś na sen. Nie wykluczamy, że rzeczywiście było to relanium – zdradził nam Piotr Dunal, zastępca prokuratora rejonowego prokuratury rejonowej Bydgoszcz-Północ.

Do teraz nie wiadomo, co dokładnie podano dziecku jako środek nasenny. 3-latek w skutek jego zażycia zapadł w śpiączkę i po tygodniu zmarł w szpitalu.

– Zarówno kobieta jak i mężczyzna zostali tymczasowo aresztowani. Zostały postawione im zarzuty z art. 156 (red. spowodowanie uszczerbku na zdrowiu) – dodaje Dunal.

Źródło: SE.pl / NCzas.com