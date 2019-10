Tragedia zburzyła jej zawodowe plany. Agnieszka Woźniak-Starak raczej nie wróci do TVN

Wszystko na to wskazuje, że Agnieszka Woźniak-Starak (41 l.) prawdopodobnie już nie wróci do pracy w TVN. Prezenterka do tej pory zajmowała się programami rozrywkowymi. Po tragicznej śmierci męża Piotra Woźniak-Staraka nie będzie chciała robić tego dalej.

Tragedia, która ją spotkała, jak się uważa, przyspieszy decyzję o nowych, poważniejszych wyzwaniach zawodowych, o których prezenterka już od pewnego czasu myślała.

Po śmierci jej męża, dyrektor programowy TVN Edward Miszczak (64 l.) powiedział nam, iż to od Agnieszki zależy, kiedy wróci na wizję. Obecnie program „Big Brothera” prowadzi Gabi Drzewiecka (33 l.).

Jednakże wydaje się, że Agnieszka Starak-Woźniak ma inne plany. – Zrobienie kiedyś kampanii wyborczej, praca poważniejsza przy takiej kampanii to rzecz, którą chciałabym zrobić. Nie sądzę, żebym zawsze pracowała w telewizji. A jedno drugie wyklucza. Nigdy w życiu, będąc na antenie, nie zaangażuję się w to, bo byłoby to nieetyczne. Marketing polityczny mnie strasznie kręci – mówiła niedawno i dodała – „chciałabym kiedyś jakąś reklamę wyreżyserować, może jakiś program telewizyjny. Ja kompletnie nie jestem przywiązana do siebie na antenie. Myślę, że ja ucieknę z tej anteny szybciej, niż się wszyscy spodziewają”.

