Szok! Zabiła siostrę, bo była ładniejsza od niej! Zadała blisko 200 ciosów, wyłupiła oczy

To nie mieści się w głowie! Siostra z zazdrości zabiła swoją młodszą siostrę. 22-letnie Elizawieta była chorobliwie zazdrosna o urodę 17-letniej Stefanii. W morderczej furii, brutalnie ją w zamordowała. Dźgnęła ją nożem 189 razy!

Co to za okrutna i bezsensowna zbrodnia. 22-letnia Rosjanka Elizawieta była od lat zazdrosna o urodę swojej młodszej siostry Stefanii. By dorównać jej urodą starsza siostra ubierała się tak samo, jak 17-latka.

Gdy pomimo farbowania włosów i ubierania się prawie tak samo jak młodsza siostra, i dalej nie znajdowała szczęścia w miłości postanowiła zabić.

Pewnego dnia w mieszkaniu sióstr doszło do tragedii. Podczas nieobecności właściciela domu, naćpana Elizawieta postanowiła dokonać zemsty. Wzięła nóż i rzuciła się na 17-latkę. W morderczej furii zakatowała młodszą siostrę i dźgnęła ją 189 razy!

Co więcej pastwiła się nad zwłokami zamordowanej siostry. Morderczyni dodatkowo wyłupiła jej oczy i odcięła uszy. Dopiero wtedy poczuła się piękniejsza od siostry. Zmasakrowane ciało pozostawiła na podłodze.

Jak podają rosyjskie media – do makabrycznej zbrodni doszło przez narkotyki. Amfetamina miała wzmocnić uczucie zazdrości, jakie Elizawieta żywiła do Stefanii.

Będąc już w rękach policji, Elizawieta dalej nie wyraziła skruchy i nie przyznaje się do popełnienia tej zbrodni. Kobiecie grozi 25 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Daily Mail/ fakt.pl