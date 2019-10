Sakiewicz nie ma na wypłaty dla pracowników, ale ma na 2 mln bezpłatnych szmatławców propagandowych na wybory

– Od środy dystrybuowany będzie bezpłatny dodatek „Gazeta Polska przed wyborami” (Niezależne Wydawnictwo Polskie). Będą go rozdawać członkowie Klubów „GP” i wolontariusze – informują „Wirtualne Media”. Tymczasem media Tomasza Sakiewicza znane są z tego, że zalegają z wypłatami wobec swoich pracowników.

Tomasz Sakiewicz to skrajnie propisowski wydawca mediów. Najbardziej znane należące do niego tytuły to „Gazeta Polska” oraz portal niezalezna.pl. Chołubienie PiS to codzienne „must be” w tych mediach.

Przed wyborami zamierza rozdać za darmo 2 mln specjalnych gazetek, których celem ma być krytyka KO. – Chcemy powiedzieć, dlaczego te wybory są takie ważne i co może się po nich wydarzyć – poinformował portal wirtualnemedia.pl Tomasz Sakiewicz.

Na pierwszej stronie znajdują się zdjęcia czołowych polityków PO: Grzegorza Schetyny, Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz Sławomira Neumanna.

– Piszemy o tym, co media chroniące opozycję chcą ukryć przed wyborcami. Demokracja ma sens tylko wtedy, gdy obywatele mają dostęp do informacji o działaniach partii politycznych, a prasa patrzy politykom na ręce, a nie kryje afery, nieudolność, i wręcz pomaga im oszukiwać ludzi – napisano, co jest niezwykle zabawne. Media bowiem powinny przede wszystkim patrzeć na ręce władzy, co media Sakiewicza do czasu objęcia władzy przez PiS robiły całkiem nieźle. Jednak obecnie niezwykle „odważnie” lustrują opozycję.

Jednak plan Sakiewicza najbardziej wkurza zapewne inną grupę ludzi – pracowników. Od miesięcy bowiem wiadomo, że „sakiewiczówka” zalega z wypłatami, czasami za naprawdę długi czas. Natemat.pl podaje, że „wobec niektórych sięga nawet dziesiątek tysięcy”, podobne sygnały dochodzą także i do nas.

– Ci na górze pewnie wypłaty dostają. My, którzy piszemy to, w co często nie za bardzo wierzymy, nie możemy się doczekać pieniędzy – cytuje osobę związaną z GPC natemat.pl.

– Nieoficjalnie wśród pracowników „GPC” mówi się, że takich problemów finansowych w gazecie nie było, gdy ministrem obrony był Antoni Macierewicz. Wtedy na łamach dziennika publikowano wiele reklam i ogłoszeń spółek związanych z Polską Grupą Zbrojeniową – zaznacza portal.

Zaległości są także w Telewizji Republika. – Dziś mamy galę z okazji szóstej rocznicy założenia naszej stacji. Głównym gościem ma być premier Mateusz Morawiecki. Biłam się z myślami, by napisać do niego list i poprosić o interwencję. Gala kosztuje setki tysięcy złotych, a na nasze wypłaty nie ma pieniędzy. Odpuściłam, w grudniu pisaliśmy do wszystkich świętych w PiS i nic to nie dało – powiedziała „Gazecie Wyborczej” w marcu tego roku Anna z Telewizji Republika.

Swoją drogą niesamowite, jak bardzo muszą wierzyć w partię pracownicy mediów, którym nie wypłaca się pieniędzy, by można było wydrukować i za darmo porozdawać 2 mln przedwyborczych materiałów propagandowych. To dopiero „oddanie sprawie”, prawda?

Źródła: wirtualnemedia.pl/natemat.pl/wyborcza.pl/nczas.com