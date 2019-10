Problemy postępowego świata. Seks-roboty mają wyrażać zgodę na używanie ich

Akademicy z kilku uczelni na całym świecie chcą opracować normy etyczne dotyczące używania seks-robotów. Maszyny miałyby m.in wyrażać zgodę na korzystanie z ich „usług”.

Wśród akademików pracujących nad regulaminem używania robotów do kopulowania są Anco Peeters z Uniwersytetu Wollongong w Australii i Pim Haselager z Uniwersytetu Radboud w Holandii. Uczeni ci panowie chcą, aby seks-maszyny wyrażały zgodę na kopulowanie z nimi.

Roboty miałyby specjalne moduły, pozwalające na podjęciu z nimi rozmowy na tematy moralne. Kopulant, czy kopulantka zanim podejmą igraszki i figle z maszyną musieliby rozmawiać z robotami, tak, by uzyskać ich zgodę na dotykanie ich i stosunek seksualny, czy co to tam będzie.

Seks-robotoetycy opublikowali w magazynie College Fix artykuł, w którym wskazują, że takie rozmowy z maszynami będą pielęgnowały „troskę i współczucie” u ich właścicieli.

„Proponujemy, aby system etyczny można było wykorzystać do rozwiązywania problemów moralnych, które są kluczowe w dyskusjach na temat robotów seksualnych” – piszą uczeni od seks-maszyn.

Według nich powinien powstać system norm opisujących relacje pomiędzy człowiekiem a robotem do kopulowania. To miałoby wzmacniać interakcję między człowiekiem, a maszyną i sprawić, że człowiek nie miałby tak instrumentalnego podejścia. Wprowadzenie norm miałoby także sprawić, iż rozpoczęte zostaną prace nad robotami, które byłyby skromne i cnotliwe.

W roboty miałyby być wmontowane „moduły zgody”, które reagowałyby zgodnie z zaprogramowanymi scenariuszami.

Pomysł nie jest nowy i jest odpowiedzią na żądania szwedzkich feministek, które domagają się całkowitej delegalizacji seks-robotów. Według nich utrwalają one stereotypy i relacje podległości pomiędzy mężczyzna, a kobietą. Maja też oswajać mężczyzn z przemocą wobec kobiet.