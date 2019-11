Mroczna przeszłość „Miśka” Kamińskiego! Tolerancyjny senator z PSL-u homosiów nazwał pedałami [WIDEO]

Senator Michał Kamiński ma bardzo bogatą przeszłość. Na przestrzeni lat zmieniał jak rękawiczki nie tylko partie polityczne, ale i poglądy oraz język wypowiedzi. Bywały okresy, gdy homosiów nazywał pedałami.

Kamiński dziś pełni urząd wicemarszałka Senatu. Do drugiej izby parlamentu trafił z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zamiłowanie do rolników i Ludowców popularny „Misiek” odkrył w sobie całkiem niedawno. Gdy okazało się, że nie ma dla niego miejsca w Platformie Obywatelskiej.

Do rzeczonej Platformy trafił natomiast prosto z partii Polska Jest Najważniejsza. W niej z kolei znalazł się, gdy odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, a do PiS-u trafił, gdy… tak moglibyśmy wymieniać jeszcze długo – naliczyliśmy u Kamińskiego jedynie siedem partii w XXI wieku.

I choć po kolejnym z głośnych transferów zapewniał, że „nie zmienia poglądów, tylko podejście do polityki”, to archiwalne wypowiedzi rzucają nieco inne światło. Oto dziś europejski, tolerancyjny, wielce demokracyjny i brzydzący się zaściankiem Kamiński stosunkowo niedawno o osobach homoseksualnych mówił per „pedały”.

Ciekawe, co Kamińskim z 2000 roku powiedziałby Kamiński z 2019 roku.