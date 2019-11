Brutalna mafia wróciła! Gangi sutenerów z Albanii opanowują ponownie rynek usług seksualnych Paryża

Dość skutecznie przegonione z Francji 10 lat temu razem z nowymi przepisami sieci sutenerów, teraz ponowie instalują się we francuskiej stolicy. Brutalne metody mafii albańskich pozwalają im opanować ten rynek.

Dziennik „Le Parisien” publikuje reportaż bulwaru Carnot w XII dzielnicy Paryża. Codziennie o 22:30 przyjeżdża furgonetka, z której wysiada tuzin dziewczyn z krajów wschodnich. Będą pracować tej okolicy przez całą noc, świadcząc za około 40 euro „usługi”, gdzieś w zaparkowanych ustronnych miejscach samochodach lub bezpośrednio na ulicy.

Rano widać ślady ich działalności w postaci walających się podpasek, prezerwatyw, zużytych papierowych ręczników i chusteczek higienicznych nawet na miejscowym placu zabaw. Mieszkańcy alarmują władze dzielnicy i policję. Podpisali też w tej sprawie petycję.

Takich miejsc tworzy się coraz więcej, także w miasteczkach wokół stolicy. Stoi za tym ofensywa sutenerów z Albanii. Dziesięć lat temu aresztowano głównych szefów sieci z klanu Perlesi i braci Peqini. Zostali skazani w czerwcu 2002 r. na kary 4, 5 i 7 lat więzienia. Wykorzystywali od 300 do 600 kobiet. Teraz pojawiają się nowe gangi i sieci alfonsów.

„Od dwóch, trzech lat obserwujemy powrót sieci albańskich sutenerów na południu Francji” – mówi gazecie funkcjonariusz policji. Logiczne jest, że teraz próbują wchodzić na najbardziej intratny rynek, czyli do Paryża. Albańczycy są bezwzględni i szybko usuwają z rynku każdą konkurencję.

Albańczycy specjalizują się w byciu sutenerami. Mają kontrolować już np. 75% prostytutek w Londynie. Raport francuskiego MSW mówi, że teraz przyszłą pora na Paryż. We Francji Albańczycy kontrolują już trotuary i buduary Bordeaux, Aubenas, Tuluzy, Lyonu, Nîmes, Marsylii, czy Nicei.

Ich bazy znajdują się we Włoszech i tam inwestują zarobione środki. Na miejscu są „porucznicy” i „burdelmamy” – narzeczone gangsterów. „Pracownice” najczęściej rekrutowane są ze społeczności romskiej, po prostu kupowane od biednych rodzin. Są regularnie przenoszone do różnych krajów, by nie znalazły gdzieś oparcia i pomocy.

Sutenerzy przewożą je pomiędzy Francją, Belgią, Niemcami, Włochami, czy Hiszpanią. Według raportu ministerstwa prostytutki są również wymieniane pomiędzy klanami, które przenoszą je także z miasta do miasta.

Sieci sutenerów są trudne do zwalczania, bo często opierają się o związki rodzinne i solidarność. Metody wymuszania posłuszeństwa bywają różne. Od gróźb wobec rodzin w kraju, po przemoc fizyczną. Aresztowany niecałe dwa lata temu w Tuluzie alfons zmusił dziewczynę do przejścia na islam. W ciągu dnia nosiła zasłonę tworzy, a nocami się prostytuowała…

W grze są duże pieniądze, co stymuluje bezwzględność „opiekunów”. Dokument MSW twierdzi, że jedna ​​prostytutka przynosi sutenerom około 10 000 euro miesięcznego dochodu. W ostatni wtorek 12 listopada specjalna brygada policji przeprowadziła dużą prewencyjną akcję na wspomnianym bulwarze Carnot. Pojedyncze akcje z pewnością jednak mafii nie zniechęcą.

Władze obawiają się jednak, że za prostytucją idą też inne interesy – handel narkotykami, bronią, przemyt imigrantów, a nawet…. terroryzm. Enkeleda Zace, była prostytutka z klanu Perlesi była zaangażowana w zamach z 14 lipca 2016 r. w Nicei. Jest ścigana za pośrednictwo w dostarczeniu broni dla Lahouai Bouhlela. Albańczycy nie pogardzą żadnym interesem, a wspólna religia ułatwia im współpracę nawet z islamistami.

Chassés de la capitale il y a une dizaine d’années, les mafieux albanais aux méthodes ultra-violentes tentent d’y réinstaller leur réseau de proxénétisme. Mardi, un coup de filet leur a infligé un premier revers. https://t.co/l8l0rovPwg — Negociation de crise (@AllaisF) November 14, 2019

Źródło: Le Parisien