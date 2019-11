Severyn Ashkenazy: Żydzi powinni ponownie zacząć osiedlać się w Polsce

Severyn Ashkenazy stwierdził na łamach „Polska The Times”, że Żydzi powinni ponownie zacząć osiedlać się w Polsce. Powołał się na swoje własne doświadczenia z czasów holokaustu.

Ashkenazy w „Polska The Times” wspomina, że przerażający okres holokaustu przeżył tylko dzięki temu, że ukrył się w jednej z piwnic w Tarnopolu.

Pomimo tego, że czasy wojny były piekłem, to Aschkenazy z rozrzewnieniem wspomina ówczesną Polskę, w której obok siebie żyli Polacy, Ukraińcy i Żydzi.

Polsko-żydowski przedsiębiorca zaraz po wojnie osiedlił się we Francji, ale teraz tego żałuje. Uważa, że Polska jest żydowską ziemią obiecaną i Żydzi powinni tu powrócić.

Tym bardziej, że według niego „Francja zapomina o swoich żydowskich korzeniach kulturowych”. Ashkenazy ma tu na myśli kompozytorów (Giacomo Meyerbeer, Jacues Offenbach), malarzy (Camille Pissarro), wielkich humanistów (twórca socjologii Emil Durkheim), pisarzy (Marcel Proust), filozofów (Henri Bergson) czy aktorów (Sarah Bernhardt).

Poza tym uważa, że na zachodzie muzułmanie i antysemici agresywnie wypierają Żydów.

– W Wuppertalu w Niemczech podłożono bombę w nowo zbudowanej synagodze, na sklepach w żydowskiej dzielnicy Rzymu ktoś wymalował swastyki, w Austrii doszło do ataku na izraelskich piłkarzy. To kilka przykładów realiów, z którymi mają do czynienia europejscy Żydzi – mówi Ashkenazy.

Wskazuje też przykład „ze swojego podwórka”. We Francji zorganizowano marsz antysemicki pod hasłem „Śmierć Żydom”.

Severyn Ashkenazy jest kontrowersyjną postacią – nawet wśród Żydów. Uważa on na przykład, że niemiecki pomysł wysłania Żydów na Madagaskar był „bardzo ciekawy” i „szkoda, że się nie powiódł”.

Źródło: Polska The Times