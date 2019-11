Ogromne kłopoty zdrowotne Olafa Lubaszenki. „Kiedy stanąłem w drzwiach pani doktor przywitała mnie słowami…”

Popularny aktor Olaf Lubaszenko zmaga się z wieloma kłopotami zdrowotnymi. 51-latek walczy z depresją, otyłością i cukrzycą. Ostatnio artysta zdradził, że wysiadły mu stawy co znacznie komplikuje jego powrót do zdrowia. Żeby zrzucić zbędne kilogramy poza dietą potrzebne są też ćwiczenia, a to utrudnia ogromy ból.

– W moim przypadku nie dałoby się oddzielić cukrzycy od dwóch poważnych problemów, czyli od otyłości i od towarzyszącej jej depresji. Moja otyłość stała się początkiem problemów z cukrzycą. Mam cukrzycę typu II. Została ona zdiagnozowana przy okazji mojej wizyty u lekarza w sprawie leków na nadciśnienie i żołądek. Kiedy stanąłem w drzwiach, ważąc już ponad 160 kg, pani doktor przywitała mnie słowami „pan przychodzi na pewno z cukrzycą”. Zaprzeczyłem, ale zlecono mi badania, które niestety ją potwierdziły – opowiadał „Super Expressowi” Lubaszenko.

Mimo bardzo ciężkiej sytuacji zdrowotnej, ale w obliczu sukcesów zawodowych aktor zarzeka się, że nie ulegnie chorobie i będzie walczył.

– Najwięcej czasu zajęła mi zmiana nawyków żywieniowych. Najciężej było mi odstawić colę. Potem przeszedłem na soki jabłkowe, które piłem w ogromnych ilościach, dopóki nie dowiedziałem się, że były sokami tylko z nazwy, bo zawierały cukry i inne konserwanty. Teraz jestem w szczęśliwym związku z wodą, niestety gazowaną, ale to i tak mniejsze zło. Zrezygnowałem też z pieczywa – wyznał.

Cały czas zdarzają mu się chwile słabości w walce o zdrowe odżywianie organizmu. – Po kilku latach obudził się we mnie pociąg do słodyczy. Od jakichś dwóch, trzech lat wieczorami odczuwam pewien niepokój, który powoduje, że zaglądam do szafki ze słodyczami i te słodycze zwyczajnie podjadam – zdradził aktor.

Niestety konsekwencją był efekt jo-jo, dodatkowo pojawiły się problemy z nadmiernie obciążanymi przez lata stawami. Lubaszenko przyznał, że nawet najprostsze ćwiczenia sprawiają mu ból.

– Największy problem mam z aktywnością fizyczną, ponieważ w następstwie otyłości mam problemy ze stawami – dodał.