Nagrody dla najlepszych prac magisterskich promujących wolny rynek! Nie czekaj! Zgłoś swoją!

Jeśli między 2016 a 2019 rokiem obroniłeś pracę magisterską z dziedziny ekonomii, która przyczynia się do promowania ekonomii wolnorynkowej, a w szczególności edukacji mającej na celu zrozumienia zależności między etyką a gospodarką, to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w konkursie MAGISTER PAFERE. Jeśli nie, to może znasz kogoś, kto kończąc studia pokazał w swojej pracy jakie pozytywy wynikają z poszanowania i ochrony własności prywatnej oraz z wolnorynkowych rozwiązań gospodarczych?

Zorganizowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE) konkurs ma już całkiem długą tradycję. W tegorocznej, siódmej edycji na zwycięzców czekają nagrody finansowe (3000 zł brutto – I miejsce). Fundacja dopuszcza także możliwość wydania zwycięskich prac w formie książki (szczegóły w regulaminie). Warto się spieszyć, ponieważ termin nadsyłania prac ubiega 31.12.2019 roku.

ZGŁOŚ SWOJĄ PRACĘ JUŻ DZIŚ NA PAFERE.ORG/MAGISTER-PAFERE (KLIKNIJ)