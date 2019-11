Katastrofa na Morzu Czarnym. Przewrócił się statek z 14 tysiącami owiec na pokładzie [FOTO]

Na Morzu Czarnym, u wybrzeży Rumunii, w niedzielę uległ katastrofie – przewrócił się na bok – statek, którym transportowano ponad 14 tys. owiec. Wszystkich członków załogi – 22 Syryjczyków – udało się uratować. Trwa akcja ratowania zwierząt.

Statek wypłynął w niedzielę w południe z rumuńskiego portu Midia na północ od Konstancy. Statek zmierzał do portu Dżedda w Arabii Saudyjskiej.

W akcji ratunkowej zwierząt bierze udział policja, strażacy i marynarka wojenna. BBC informuje, że udało się uratować część zwierząt, które były w wodzie w pobliżu statku. Wiele owiec utonęło.

– Uratowaliśmy niewielką liczbę. Pływały w morzu – powiedziała BBC Stoica Anamaria, rzeczniczka służb ratunkowych Konstancy.

