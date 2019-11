Anna Siarkowska wprost o LGBT: „Nie chodzi o dzieci, ale homoseksualistów i ich dobre samopoczucie”

Po tym jak prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zadeklarował, że jest za wprowadzeniem w Polsce małżeństw jednopłciowych, rozpętała się medialna burza. Głos w sprawie zabrała również Anna Siarkowska, która w ostrych słowach skrytykowała postulaty środowisk LGBT.

Jacek Jaśkowiak będący kontrkandydatem Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w prawyborach prezydenckich przyznał wprost, że chciałby, aby homoseksualiści mogli zawierać w Polsce małżeństwa. Wypowiedź ta spotkała się z różnymi reakcjami w opinii publicznej.

Sprawę skomentowała także Anna Siarkowska.

– Takimi wypowiedziami, pan Jaśkowiak dołącza do chóru lewicy, która chce odebrać dzieciom prawo do posiadania taty i mamy – powiedziała posłanka Prawa i Sprawiedliwości w Telewizji Republika.

Według Siarkowskiej, jest to kolejna odsłona ofensywy lewicy.

– Ostatnie postulaty lewicy, te które dotyczą seksualizacji dzieci, mają im odebrać beztroskie dzieciństwo i niewinność. Wszystko to lewica czyni w służbie ideologii – dodała.

Zdaniem posłanki, adopcja to prawo dziecka do posiadania rodziców, a nie rodziców do posiadania dziecka.

– W tym wszystkim, w tych postulatach LGBT czy skrajnej lewicy nie widać tej troski o dzieci, lecz o homoseksualistów i ich dobre samopoczucie – skonstatowała Siarkowska.