[+18 lat] Uprawiali seks na moście w centrum Gorzowa! Wszystko nagrał przypadkowy przechodzień [VIDEO]

W Gorzowie grasuje para, która lubuje się w uprawianiu miłości cielesnej na oczach innych. Jeden z przechodniów nagrał kopulujących na Moście Staromiejskim młodych ludzi. „Jak się okazuje straż miejska miała także inne, podobne zgłoszenia” – podaje portal SE.pl.

Jeśli para zostanie namierzona grozi im mandat za zachowanie nieobyczajne. Jednak jak przyznał w rozmowie z SE.pl komendant gorzowskiej straży miejskiej Andrzej Jasiński, ujęcie ich będzie bardzo trudne. Oboje odwróceni są tyłem do człowieka, który zdołał ich nagrać i opublikować filmik w sieci.

To jednak nie pierwszy taki eksces z Gorzowie, do podobnych zdarzeń dochodziło też w przeszłości. – Mieszkańcy jednego z wielorodzinnych bloków, korzystający z ogródka, poruszali się na nim… nago. Dostali za to upomnienie – przypomniał Jasiński.

Za uprawianie seksu w miejscu publicznym można trafić do aresztu, zapłacić do 1,5 tys zł.