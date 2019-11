Artur Dziambor OSTRO w TVP INFO. „W tym obrzydliwym, ksenofobicznym, homofobicznym, rasistowskim państwie…” [VIDEO]

Artur Dziambor z Konfederacji był gościem w programie „Minęła 8” w TVP INFO. Poseł w ostrych słowach skomentował wystąpienie Roberta Biedronia w Parlamencie Europejskim.

Europoseł Robert Biedroń w swoim kłamliwym wystąpieniu na forum PE utrzymywał, że „istnieją miejsca w Polsce, do których nie może wejść”.

Na ten stek bzdur postanowił odpowiedzieć mu członek partii KORWiN, poseł Konfederacji z okręgu gdyńskiego, Artur Dziambor.

– W tym obrzydliwym, ksenofobicznym, homofobicznym, rasistowskim państwie, Polacy zrobili pana Biedronia reprezentantem swojego narodu w PE, a jego chłopaka w Sejmie. Jeśli to jest dyskryminacja jakiejś mniejszości, to nie wiem o czym mówimy. On bredzi – stwierdził Dziambor.

Warto jeszcze dodać, że ci źli, homofobiczni Polacy wybrali wcześniej Biedronia na prezydenta średniej wielkości miasta.

Oczywiście zgrywanie ofiary popłaca. Na zachodzie aż roi się od lewicowych fundacji, które chcą dotować walkę propagandową uciskanych mniejszości.