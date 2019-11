Studenci łódzkiej filmówki nie chcą spotkania z Romanem Polańskim. Wszystko przez napaści na tle seksualnym jakich miał dopuścić się reżyser

Grupa studentów, pracowników i absolwentów łódzkiej filmówki protestuje przeciw spotkaniu z Romanem Polańskim jakie organizuje uczelnia. Rektor widzi to zupełnie inaczej.

Roman Polański ma uczestniczyć w sobotę w spotkaniu w Szkole Filmowej w Łodzi. Przybycie reżysera za którym ciągną się zarzuty o gwałty na nieletnich wywołały reakcję części środowiska.

Grupa studentów, pracowników i absolwentów łódzkiej uczelni podpisała się pod internetową petycją wzywającą do odwołania wizyty Polańskiego.

W ocenie autorów petycji, „powaga tych oskarżeń oraz ich ilość sprawiają, że spotkanie z panem Polańskim na terenie Szkoły byłoby lekceważące wobec wszystkich osób, które doświadczyły przemocowych zachowań seksualnych”. „Takie osoby są również wśród nas, są częścią społeczności naszej Szkoły” – zwrócili uwagę.

Dodali, że uczelnia „ma wpisane w swój statut kierowanie się uniwersalnymi zasadami etycznymi”. „Domagamy się, by od tych zasad nie było wyjątków” – podkreślono w petycji.

Głos w sprawie zabrał rektor filmówki prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek. Uznał on apel za „niestosowny”.

– Próbuję zrozumieć wątpliwości związane z wizytą reżysera na Targowej, jednak nie do końca podzielam punkt widzenia wielu oburzonych. Roman Polański jest wielkim artystą sztuki filmowej, naszym najwybitniejszym absolwentem. Wielokrotnie dawał wyraz ogromnego szacunku wobec naszej uczelni – napisał na Facebooku.

– Ludzkie życie jest skomplikowanym, pulsującym zjawiskiem, które wymaga uważności i szacunku. My artyści powinniśmy to rozumieć szczególnie. Nie do nas należy wydawanie wyroków w sprawach tak niejednoznacznych i skomplikowanych jak zarzuty ciążące na Romanie Polańskim – dodał.

Polański jest ścigany przez amerykański wymiar sprawiedliwości od 1977 roku. Uciekł ze Stanów Zjednoczonych tuż przed ogłoszeniem wyroku w sądzie w Los Angeles w sprawie o gwałt na nieletniej. Jak twierdzi, obawiał się, że sędzia nie dotrzyma warunków ugody.

W 2010 roku brytyjska aktorka Charlotte Lewis oskarżyła reżysera, że zmusił ją do seksu, gdy miała 16 lat.

Z kolei dwa lata temu kobieta opisywana pseudonimem „Robin” wyznała, że w 1973 roku, gdy miała 16 lat, Polański dokonał na niej napaści seksualnej.

Również w 2017 roku 61-letnia niemiecka aktorka Renate Langer zgłosiła szwajcarskiej policji, że Polak zgwałcił ją w Gstaad w 1972 roku.

W ostatnich dniach pojawiły się oskarżenia ze strony francuskiej fotograf Valentine Monnier. Twierdzi ona że została zgwałcona przez Polańskiego w 1975 roku, gdy miała 18 lat, w domku w Gstaad, na zachodzie Szwajcarii. Sprawy nie zgłosiła nigdy na policji.

Herve Temime, adwokat Polańskiego, przekonuje, że wszystkie te zarzuty „są bezpodstawne”.

Źródło: PAP/RMF