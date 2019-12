Dobromir Sośnierz o lewicowym terrorze. „Mamy do czynienia z tęczową inkwizycją. Dla niektórych już same fakty są homofobiczne” [VIDEO]

Dobromir Sośnierz był gościem radia WNET. Poseł Konfederacji wyśmiał ideologiczne zacietrzewienie środowisk LGBT, dla których „już same fakty są homofobiczne”. – Mamy do czynienia z „tęczową inkwizycją”, która biega po korytarzach uniwersytetów i donosi.

„Dzisiaj otrzymaliśmy kolejną cenną lekcję tolerancji i obiektywizmu. Zagadka — wiecie co to jest: liczne, niewygodne i nie lubią gejów ? Okazuje się, że to fakty. Tak wynika z oświadczenia Śląskiej Akademii Medycznej” – napisał na swoim Facebooku polityk Konfederacji.

Od tego stwierdzenie dziennikarka radia WNET Magdalena Uchaniuk-Gadowska zaczęła rozmowę z Dobromirem Sośnierzem.

– Śląski Uniwersytet Medyczny zwolnił dzisiaj naukowca, który zorganizował wykład „Homoseksualizm a zdrowie”, z którego wynikało, że homoseksualiści żyją krócej, częściej chorują, częściej popadają w depresję. Dlaczego poruszyła Pana ta sprawa?

– Co jest nagannego w tym, że zwolniono pracownika za ogłoszenie wykładu? Wydaje mi się, że to właśnie jest naganne, że zwalnia się pracowników naukowych, za to, że ośmielili się wygłosić jakiś wykład, który komuś się nie podoba. Mamy do czynienia z „tęczową inkwizycją”, która biega po korytarzach uniwersytetów i donosi. Wtedy w podskokach jakiś dziekan w związku z donosem zwalnia wykładowcę- mówi oburzony Sośnierz.

Dziennikarka przypomniała, że naukowiec chciał udowodnić, że homoseksualiści żyją krócej, częściej chorują, częściej popadają w depresję.

– Ogólnie rzecz biorąc wiele wskazuje na to, że miejsce penisa, zgodnie z dokumentacją producenta, nie jest w odbycie. To są Pana słowa i Pana komentarz do tej sprawy. Rozumiem, że Pan się z tym wykładem zgadza? – zapytała dziennikarka.

– Nie byłem na tym wykładzie, opieram się tylko na medialnych doniesieniach, w których dowiedziałem się jakie to homofobiczne treści były na tym wykładzie przedstawiane. No to jeżeli homofobią jest mówienie rzeczy oczywistych, że np. homoseksualiści żyją krócej, bo żyją krócej. Takie są statystyki. Jeżeli to jest homofobia to znaczy, że fakty są homofobiczne! – odpowiedział poseł Konfederacji.

Poniżej całość wywiadu z Dobromirem Sośnierzem w radiu WNET.

Źródło: Radio WNET