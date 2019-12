Do Ziemi zbliża się ogromna asteroida. Koniec świata w Boże Narodzenie? Nie tym razem

Już 17 grudnia do Ziemi zbliży się ogromna asteroida XF 2019. Czy to oznacza, że czeka nas koniec świata? Jeszcze nie tym razem.

Naukowcy z Center for Near-Earth Object Studies poinformowali, że do Ziemi zbliża się wielka asteroida, która pędzi z prędkością ponad 85 000 km/h. Obiekt ten został zauważony 25 listopada 2019 r.

Asteroida posiada średnicę o wielkości 140 m. Trajektoria jej lotu przecina orbity Marsa, Ziemi, Wenus i Merkurego.

Zdaniem naukowców, obiekt ten nie zagraża bezpieczeństwu Ziemi. Pomimo iż 17 grudnia zbliży się on do naszej planety, to nie istnieje jakiekolwiek ryzyko z jej strony. Niemniej jednak eksperci nieustannie monitorują jej przelot.

Oznacza to, że możemy spać spokojnie. Boże Narodzenie odbędzie się w tym roku bez żadnych zakłóceń z przestrzeni kosmicznej.

