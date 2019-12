Nie tylko Lidl i Biedronka. Żabka będzie zamknięta w niedziele. Nadchodzi nowe prawo

Zakaz handlu w obecnej formie obowiązuje od marca 2018 roku. Polacy przywykli do tego, że w niedzielę nie zrobią zakupów w żadnej z dużych sieci dyskontów. Tym, którzy tylko w ten dzień mają ku temu okazję, na ratunek przychodziły mniejsze sklepy jak Żabka. Możliwe, że już niedługo etatystyczny zapis dosięgnie wszystkich.

Dotychczas Polacy nie mogli robić w niedzielę zakupów w sklepach takich jak Biedronka czy Lidl, ale nie podnosili larum, ponieważ w ostateczności zostawały im mniejsze podmioty, takie jak Żabka.

Alfred Bujara, którego nazywa się „ojcem zakazu handlu”, zapowiada, że ustawa zostanie zaostrzona. Związkowiec z Solidarności, który projektował poprzednią wersję, chce aby jego przepis dotknął wszystkich.

Odpowiednie pismo w tej sprawie zostanie przedłożone rządzącym w ciągu kilku dni.

– Planujemy w tym tygodniu napisać list do resortu rodziny do pani minister Maląg oraz do szefa klubu parlamentarnego PiS Marszałka Ryszarda Terleckiego o szybką nowelizację tej ustawy – oświadcza związkowiec.

Obecnie zakaz da się ominąć

W tym momencie istnieje pewna „furtka” – a nawet dwie – dzięki którym można ominąć etatystyczny przepis. Właściciel sklepu może stanąć za ladą sam. Istnieje również możliwość uzyskania statusu placówki pocztowej.

Bujara chce, aby ta druga opcja przestała być wyjściem.

– Dzisiaj podpisanie umów z operatorami pocztowymi to nie jest duża trudność, jest ich na rynku mnóstwo – sam już nie jestem w stanie ich zliczyć. To jest duże niebezpieczeństwo dla tej ustawy. Chcemy prosić o pilną nowelizacje, aby wyłączyć placówki pocztowe spod wyjątków umożliwiających handel w niedziele – mówi Bujara.

Związkowcowi nie podoba się, że „sklep, który ma znikomą ofertę usług pocztowych ma korzystać z wyjątku w zakazie handlu”.

Źródło: Wirtualna Polska