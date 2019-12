Kto pobił informatora Stonogi? Krzysztof Rutkowski składa zawiadomienie do prokuratury [VIDEO]

Dziennikarska kaczka

DZIENNIKARSKA KACZKA6 czerwca 2019 roku. Ukraina. Jakaś przydrożna zatoczka, w której stoi szary jeep z przebitą oponą. Lewarek, kilka narzędzi rozłożonych wprost na ziemi i kierowca, który usiłuje wymienić koło. Tyle można wyczytać ze zdjęć. Kierowcą jest Polak. Napada na niego 2 mężczyzn, którzy go dotkliwie biją kradnąc mu pieniądze. To wynika z treści artykułu zamieszczonego na jednym z ukraińskich portali. Polak trafia do szpitala a lokalna policja szuka sprawców. Aresztuje ich następnego dnia. To właśnie z tego zdarzenia pochodzi zdjęcie pobitego "Brody". Dowody na "dziennikarską kaczkę" w wykonaniu dziennikarza Janusza S. w moim filmie.

