„Tatusiu, tatusiu!”. Brutalnie zgwałcona 3-latka rozpaczliwie wołała na pomoc tatę

W poniedziałek w Stanach Zjednoczonych, w toalecie restauracji McDonald’s, została wykorzystana seksualnie 3-latka. „Tatusiu, tatusiu!” – wołała na pomoc tatę. Zdesperowany ojciec dziewczynki próbował dostać się do toalety.

O gwałt na 3-latce podejrzewa się Christophera Puente’go. Śledczy ustalili, że ojciec dziewczynki zabrał ją i brata do restauracji McDonald’s. W pewnym momencie mężczyzna zaprowadził dzieci do toalety. Następnie wszedł do kabiny z synkiem, a 3-latka czekała na zewnątrz.

Prawdopodobnie to właśnie wtedy Puente porwał dziewczynkę. – Tatusiu, tatusiu – krzyczała gwałcona 3-latka. Pomimo tego, że zboczeniec zasłaniał jej usta, to ojciec usłyszał wołanie córki.

Mężczyzna próbował dostać się do kabiny, w której Puente zamknął się z dziewczynką, ale drzwi nie chciały ustąpić. Wtedy wspiął się na ściankę działową i desperacko starał się wyciągnąć 3-latkę za nogi.

Gdy mu się to udało, to szybko uciekł z obojgiem dzieci, aby zostawić je pod opieką żony. Potem natychmiast wrócił do McDonald’s’a ale oprawcy jego córki już tam nie było.

Śledczy szybko ustalili tożsamość zboczeńca. Puente przyznał się do porwania i rozebrania dziewczynki, ale nie do gwałtu.

