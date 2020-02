Demokraci przerażeni. Marksista Sanders może poprowadzić ich partię do klęski w wyborach prezydenckich i do Kongresu

Skrajnie lewicowy senator Bernie Sanders wygrał prawybory Demokratów Nevadzie. Teraz prowadzi w wyścigu o nominację i przyprawia o ból głowy Demokratów, bo może ściągnąć na nich porażkę nie tylko w wyborach prezydenckich, ale i do Kongresu.

Bernie Sanders niezależny senator z Vermont wygrał prawybory Demokratów w Nevadzie. Po zwycięstwie w Iowa i New Hampshire ma najwięcej głosów elektorskich i prowadzi w wyścigu o nominacje Demokratów w wyborach prezydenckich.

To przyprawia o ból głowy nie tylko partyjny establishment, ale i wyborców Demokratów. Sanders przesunął partię tak bardzo na lewo, że może utracić własny elektorat, który nie zgodzi się na zaprowadzanie w Stanach Zjednoczonych socjalizmu.

Jim Clyburn, prominentny poseł Demokratów w Izbie Reprezentantów twierdzi, że Sanders zagraża uzyskaniu przez jego partię większości w Kongresie. Nie chodzi tylko o prezydenturę. Tego samego dnia – 3 listopada Amerykanie będą wybierać nie tylko lokatora Białego Domu, ale i członków Izby Reprezentantów, część senatorów i gubernatorów.

Ciężko będzie zaakceptować demokratycznego socjalistę

George Stephanopoulos dziennikarz stacji ABC pytał go, czy wygrane Sandersa w kolejnych prawyborach stanowych mogą narazić Demokratów w wyborach listopadowych

– Wiele osób tak myśli i myślę, że będziemy mieli do uniesienia dodatkowe brzemię. To Południowa Karolina (najbliższe prawybory odbędą się własnie w tym stanie – przyp. red.), a mieszkańcy tego stanu są bardzo nieufni wobec socjalizmu. To będzie dla nas wielki ciężar w stanach i okręgach wyborczych, które są dla nas kluczowe. Jeśli przyjrzeć się okręgom wyborczym, w którym powiodło nam się dobrze, to nie są to miejsca lewicowe i progresywne. To okręgi wyborców umiarkowanych i centrowych. Ciężko będzie im zaakceptować demokratycznego socjalistę – odpowiedział Clyburn.

To głos, który jest wśród Demokratów coraz powszechniejszy. Sanders cieszy się największa popularnością wśród wyborców demokratycznych. Ale to nie znaczy, że pozyskał ich większość. Jedynie tyle, że cieszy się większym poparciem niż inni pretendenci do nominacji.

Nie wystarczy mieć 60 miliardów dolarów by pozyskać wyborców

Tymczasem Sanders jest skrajnym socjalistą, który wszystkim wszystko obiecuje za darmo – niemal dosłownie – i zapowiada nałożenie ogromnych podatków. Najwięcej zwolenników ma wśród młodych, najbardziej energicznych wyborców. I to oni mogą „przejąć” Partie Demokratyczną wciskając ją w objęcia socjalizmu, a wyrzucą z niej tych, którzy z socjalizmem nie chcą mieć nic wspólnego.

Kandydaci, którzy reprezentować mają centrum partii i cieszą się poparciem establishmentu i mediów wręcz kompromitują się w czasie kampanii. Były wiceprezydent Biden zdobył 4. miejsce w Iowa i 5. w New Hampshire. Pierwszy udział Michaela Bloomberga, który setkami milionów dolarów chce kupić poparcie, w debacie demokratycznych pretendentów zakończył się katastrofą. Amerykanie widzą, że nie wystarczy mieć 60 miliardów dolarów, by pozyskać wyborców.

Zadowolony z tego obrotu rzeczy jest Trump. Jeśli Sanders, skrajny lewak uzyska nominację, to Amerykanie staną w listopadzie przed wyborem: socjalizm, czy wolny rynek. Jeśli partyjny establishment manipulacjami pozbawi Sandersa głosów na Konwencji Demokratów, tak jak to zrobiono w 2016 roku, to znów będzie mógł mówić o oszustwie, o fikcji prawyborów u Demokratów i o skorumpowanych aparatczykach tej partii.