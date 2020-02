Co warto kupić? Niemcy robią zapasy na czas epidemii. Urząd Ochrony Ludności podał listę niezbędnych produktów

Niemcy szturmują sklepy robiąc zapasy na wypadek epidemii koronawirusa. Urząd Ochrony Ludności i Pomocy na Wypadek Katastrof wydał oficjalną listę niezbędnych produktów.

Niemiecki Urząd Ochrony Ludności i Pomocy na Wypadek Katastrof opublikował listę produktów, w jakie powinno się zaopatrzyć na 10 dni. To reakcja na szturmowanie sklepów na terenie RFN.

Niemcy rzucili się do sklepów robiąc zapasy na wypadek epidemii koronawirusa. Jednak nie wszystko co kupują jest niezbędne do przeżycia.

A na ich przerażeniu zarabiają niemieckie markety. Niektóre z nich w ostatnich dniach zanotowały wzrost obrotów o 30-40 proc.

Niemcy wykupują papier toaletowy, papierowe ręczniki, mąkę, makarony i konserwy.

Natomiast Urząd Ochrony Ludności przekonuje, że wciąż nie ma powodów do paniki. Jednak w związku z zaniepokojeniem ludności wydano oficjalną listę.

To lista zapasów, jakie powinno mieć się w domu w czasie „awaryjnej” sytuacji. Szef urzędu Christoph Unger podkreślił, iż są to zapasy na 10 dni i by nie przesadzać z zakupami.

Zgodnie z zaleceniami urzędników zapasy na jedną osobę powinny obejmować:

– 20 l wody

– 3,5 kg zbóż, produktów zbożowych, chleba, ziemniaków, makaronu i ryżu

– 2,5 kg owoców w puszkach lub słoikach i orzechów

– 4 kg suchych roślin strączkowych i warzyw w puszkach lub słoikach

– 2,6 kg mleka i produktów mlecznych

– 1,5 kg mięsa, ryb i jajek, ewentualnie jajek w proszku (świeże jajka mają trwałość kilka dni, proszek kilka lat)

– 0,4 kg tłuszczu i olejów

Niemieccy urzędnicy polecają też zakup produktów, które nie muszą być podgrzewane ani gotowane. Są to np. cukier, miód, czekolada, mąka, rosół w proszku, sucharki, słone paluszki.

Takie zapasy powinny starczyć na zapewnienie jednej osobie 2200 kcal dziennie przez 10 dni. Ale jedzenie to nie wszystko.

Urząd zaleca zaopatrzenie się w lekarstwa, podręczną apteczkę, świecie i zapałki, kocher kempingowy z paliwem, baterie oraz środki odkażające.

Źródło: Deutsche Welle