TVP DezInfo. Pereira tworzy fakekonto Grodzkiego, a Rachoń je cytuje [FOTO]

W telewizji reżimowej zwanej dla zmylenia przeciwnika „publiczną” w programie partyjnego propagandysty Michała Rachonia pokazano tweeta rzekomo Tomasza Grodzkiego. Nie dość, że było to fałszywe konto, to najprawdopodobniej utworzył je kolega Rachonia, Samuel Pereira. Sam Rachoń w głupi sposób tłumaczy się z pokazania fejka, choć znajdują się naiwni, którzy to kupują.

Samuel Pereira z Michałem Rachoniem sami stworzyli fejka i opublikowali go w programie w TVP DezInfo. Przypominamy, że stacja ta – za sprawą PiS i prezydenta Andrzeja Dudy – dostanie w najbliższych latach co najmniej 10 mld zł z naszych portfeli.

Chodzi o tweeta pokazanego w programie „#Jedziemy”, który prowadzi propagandysta partyjny Rachoń. W teorii, jest to program publicystyczny. Konto, z którego zamieszczono tweeta, tzw. @KowalskyNorman, już usunięto. Pozostały jednak zrzuty ekranu.

– To smutne, lecz w programie „Kropka nad i” czułem się gorzej niż w reżimowej TVPis. Stałem się obiektem brutalnego i nieuzasadnionego ataku. Czy scenariusz programu pisany był na Nowogrodzkiej? Wystosowałem pismo do szefów redakcji z żądaniem wyjaśnienia tej kuriozalnej sytuacji – napisał na Twitterze @KowalskyNorman. Nazwa konta, którą wyświetlano użytkownikom, brzmiała „prof. Tomasz Gordzki”. Znajdowało się tam także jego prawdziwe zdjęcie profilowe.

TVP DezInfo spotkała fala jak najbardziej słusznej krytyki. Propagandysta prowadzący program postanowił odnieść się do zarzutów. W głupi sposób.

– Pokazaliśmy tweeta z parodiującego Marszałka konta. W tej samej sekwencji powiedziałem, ze to nie jest prawdziwe konto, a w kolejnej części programu wyjaśniłem jak taki internetowy trolling powstaje. Trzeba dużo złej woli, żeby formułować takie wypowiedzi – przekonuje Rachoń. Warto przypomnieć, że gdy jednemu z posłów – obecnie w PiS – dorobiono koszulkę ze swastyką, to wówczas jednak zachwalano skierowanie sprawy do sądu. Ponieważ „obraz się utrwala”.

Pereira podał fejka Rachoniowi?

Jak się okazuje, prawdopodobnie trollkonto oraz wpis stworzył inny propagandysta i kolega Rachonia, Samuel Pereia. Znany już z anonimowego hejtu i bezczelnej propartyjnej propagandy szef portalu TVP DezInfo obserwował jako pierwszy profil @KowalskyNorman. Uwagę na to zwrócił Michał Szczerba z KO.

Z kolei dziennikarz Marcin Dobski zwrócił uwagę na opis usuniętego już trollkonta.

– Charakterystyczne jest też w opisie „trolololo”, którego często używał Samuel. Poza tym, że – jak twierdzi poseł @MichalSzczerba – pierwszym obserwującym trolla był Pereira – zauważył.

Doświadczenie w trollingu i hejcie

Pereira to jeden z propartyjnych propagandystów TVP. Wywodzi się ze środowiska Tomasza Sakiewicza. Słynie z wyjątkowo topornej i bezczelnej propagandy.

Był też „bohaterem” afery hejterskiej. Wówczas wyszło na jaw, że osobiście prowadził hejterskie, bezimienne profile w mediach społecznościowych. O niektórych dowiedzieliśmy się niedawno w wyniku awarii i wycieku danych na Facebooku. Profile, gdzie zdemaskowano Pereirę, znikały.

Pokazaliśmy tweeta z parodiującego Marszałka konta. W tej samej sekwencji powiedziałem, ze to nie jest prawdziwe konto, a w kolejnej części programu wyjaśniłem jak taki internetowy trolling powstaje. Trzeba dużo złej woli, żeby formułować takie wypowiedzi. https://t.co/OkQPZftMoU — michal.rachon (@michalrachon) March 11, 2020

Ale jak Klusce Śląskiej dorobili koszulkę ze swastyką, to pisowcy gadali "dobrze, że idzie do sądu, bo obraz się utrwala" https://t.co/CzzdYxfj4Y — Dominik Cwikła (@Dominik_Cwikla) March 11, 2020