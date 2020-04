PiS chce położyć łapy na miliardach złotych oszczędności Polaków! „Myślimy również o tym” [WIDEO]

Rząd PiS rozważa łatanie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa naszymi oszczędnościami. Szokujący wywiad z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju potwierdza „przepowiednie Stonogi”.

„Będzie was PiS dy*** tak jak was Platforma nie dy***” – okazuje się, że wulgarna przepowiednia Zbigniewa Stonogi zaczyna się ziszczać.

To jak PiS zamierza sfinansować straty po epidemii wyszło na jaw przypadkiem. Plan rządu zdradził prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podczas wywiad.

Na antenie bliskiej rządowi Telewizji Trwam prowadzący wywiad i gość rozważali skąd PiS zamierza wziąć pieniądze. Okazuje się, że kluczem mają być… oszczędności Polaków.

– W bankach na kontach Polacy mają ogromne sumy, to jest ponad 900 mld złotych, czy właśnie obywatele by nie mogli sfinansować tych potrzeb państwa, gdyby mieli korzystne oprocentowanie. Bo wiadomo teraz w bankach będzie to oprocentowanie bardzo niskie, zwłaszcza po tym jak NBP obniżył stopy procentowe – podpowiada prowadzący audycję w TV Trwam.

Na taką sugestię prezes Polskiego Funduszu Rozwoju przyznaje wprost: „Myślimy również o tym”.

Źródło: Tv Trwam