„- Nie ma pan maski! – Ale jestem sam w samochodzie…” Za kilka dni czeka nas to samo?

Swoją absurdalną przygodę z maseczką, a w zasadzie z jej brakiem przeżył włoski dziennikarz SktTg24 Marco Congiu. Całą groteską postanowił podzielić się na Twitterze. Dialog, który mógłby pretendować do miana banalnego skeczu, zatytułował – „krótka włoska historia”.

„Jadę do pracy samochodem, zatrzymują mnie do kontroli. Dokumenty w porządku. Następnie funkcjonariusz mówi: „nie ma pan maski!” „Ale jestem sam w samochodzie …” -odpowiadam. „Trzeba je nosić poza domem, samochód jest poza domem” – odparł.

Breve storia italiana.

Vengo a lavoro in auto, mi fermano per un controllo.

Documenti in regola.

Poi, un agente fa: “lei non ha la mascherina!”

“Ma sono in auto da solo…” replico.

Ribatte: “Deve indossarla fuori casa, l’auto è fuori casa!”.

Farò il tg con la mascherina.

— marco congiu (@marcocongiu) April 11, 2020