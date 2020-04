Wypędzał demony salcesonem, przywołał państwowe pieniądze. Szokujący zwycięzca konkursu ministerstwa sprawiedliwości

Mało znana fundacja Profeto.pl wygrała konkurs ministerstwa sprawiedliwości. Pula w konkursie wynosiła 50 mln złotych.

Ministerstwo Sprawiedliwości wyłoniło zwycięzcę konkursu na utworzenie sieci centr wsparcia dla ofiar przestępstw. Pula w konkursie wynosiła 50 mln złotych, przeznaczone na wydanie do 2024 roku.

O grant ubiegało się 11 podmiotów. A zwycięzcą okazała się mało znana fundacja Profeto.pl. Zwycięzca mógł być tylko jeden, dlatego to do niego trafi zapewne cała pula.

Profeto.Pl – Sercański Sekretariat Na Rzecz Nowej Ewangelizacji – bo tak opisana w konkursie była fundacja, ma zaskakującego lidera. Jest bo bowiem fundacja księdza-egzorcysty Michała Olszewskiego.

Ksiądz Olszewski zasłynął m.in. wypędzaniem demonów z wegetarianki przy użyciu salcesonu. Oprócz niego wypędzać miał również „duchy Harry’ego Pottera” z dzieci.

Twierdził też, że dostawał SMS-y od szatana z numeru 666, a diabeł ściągał go siłą z łóżka za nogę.

Jakby tego było mało okazało się, że reklamy na działającym przy fundacji portalu zamieszcza Link4. To państwowa spółka (Grupa PZU), której szefową marketingu, a obecnie członkinią zarządu jest żona Ziobry – Patrycja Kotecka.

Jak miało wyglądać wypędzanie demonów salcesonem? Portal Oko.press zamieścił relację z tego wydarzenia.

„»Kim jesteście?«, a one mówią, że są demonami wegetarianizmu. Rozkazałem im, by wyszły, a one na to, że nie wyjdą. Pytam: »Jakie są przeszkody do wyjścia?«, na co one: »Nie nakarmisz jej mięsem«.

Mamy w nowicjacie, gdzie pracuję, dwadzieścia parę świnek, co jakiś czas bijemy świnkę dla siebie na mięso i akurat była świeżo zrobiona kiełbasa. Więc mówię do księdza, który się ze mną modlił: »Mamy trochę swojskiej kiełbaski, przynieś i poczęstujemy te duszki«. Duchy zaczęły krzyczeć: »Nie, nie waż się przynosić kiełbasy«, i mówią do tego księdza: »Bądź człowiekiem, nie idź po tę kiełbasę«. Wtedy mi przyszło do głowy, że jest coś lepszego niż kiełbasa, i mówię: »Salceson przynieś«. Przyniósł ten salceson.

Trzymałem figurkę Matki Bożej z Guadalupe i powiedziałem: »Pod rozkazami Matki Najświętszej macie jeść ten salceson«.

Zaczęły jeść, w końcu mówią: »Nie wytrzymamy tego«, i wyszły.”

